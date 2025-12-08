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Ινδονησία: Δραματικός απολογισμός από τις πλημμύρες – Στα $3,1 δισ. το κόστος ανοικοδόμησης
Ειδήσεις
09:20 - 08 Δεκ 2025

Ινδονησία: Δραματικός απολογισμός από τις πλημμύρες – Στα $3,1 δισ. το κόστος ανοικοδόμησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των νεκρών στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, το οποίο χτυπήθηκε από πλημμύρες και κατολισθήσεις, έφτασε τους 950. Παράλληλα, 274 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται στους 5.000, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας (BNPB).

Η καταστροφή έπληξε τρεις επαρχίες της Σουμάτρας, όπου σπίτια, οδικές αρτηρίες, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες υποδομές υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Συνολικά, περισσότερα από 1.800 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ, λόγω διαδοχικών τροπικών καταιγίδων και έντονων βροχοπτώσεων της περιόδου των μουσώνων, που προκάλεσαν κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες.

Κόστος ανοικοδόμησης

Το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας μπορεί να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τον επικεφαλής της BNPB, Σουχαριάντο, ο οποίος –όπως πολλοί Ινδονήσιοι– χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα.

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό τμήμα του νησιού, υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή, με 386 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η περιοχή είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο το 2004, όταν ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν ανυπολόγιστες απώλειες.

Ο κυβερνήτης της Ατσέχ, Μουζακίρ Μανάφ, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η επαρχία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, «ιδίως σε ιατρικό προσωπικό – δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς». Τόνισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για φάρμακα και άλλα απαραίτητα είδη.

Μουσώνες και κλιματική αλλαγή

Η περίοδος των μουσώνων βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλο μέρος της Ασίας· παρότι είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια ρυζιού, συχνά οδηγεί σε πλημμύρες.

Ειδικοί επισημαίνουν πως η κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση των βροχοπτώσεων, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι αυξημένες θερμοκρασίες στις θάλασσες ενδυναμώνουν τα καιρικά φαινόμενα και τις καταιγίδες.

Στην Ινδονησία, οικολόγοι, επιστήμονες αλλά και η ίδια η κυβέρνηση έχουν τονίσει ότι η αποψίλωση των δασών αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στις καταστροφικές κατολισθήσεις και τις ξαφνικές πλημμύρες στη Σουμάτρα.

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