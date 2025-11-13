Με την υπογραφή της EUROCERT η πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τις μονάδες υγείας

Η EUROCERT ανακοινώνει την απόκτηση διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 13485, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Το ευρύ πεδίο της διαπίστευσης αυτής, καθιστά την EUROCERT έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες αξιολόγησης.

Η νέα αυτή υπηρεσία, απευθύνεται σε κατασκευαστές και διανομείς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αυτών.

Η πιστοποίηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, έχει πλέον εξελιχθεί σε ουσιώδες προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση συνεργασιών, καθώς προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία και ενισχύει την αξιοπιστία τους στην αγορά.

Επιπλέον, για τους προμηθευτές Μονάδων Υγείας του δημόσιου τομέα, η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 13485 αποτελεί νομοθετική απαίτηση, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 και την ΥΑ 4822 — υπηρεσίες που η EUROCERT ήδη παρέχει στο σύνολό τους με συνέπεια και αξιοπιστία.

Με τη νέα διαπίστευση, η EUROCERT, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ομάδας των επιθεωρητών της, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ανεξάρτητος και διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα και την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.