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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα
Πολιτική
22:59 - 08 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα

Reporter.gr Newsroom
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"Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ακολούθως υποστηρίζει: "Το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός. Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα".

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