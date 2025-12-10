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Η THEON υπογράφει με τον OCCAR σύμβαση για προμήθεια 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης αξίας €1 δισ.
Επιχειρήσεις
20:14 - 10 Δεκ 2025

Η THEON υπογράφει με τον OCCAR σύμβαση για προμήθεια 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης αξίας €1 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει την υπογραφή Τροποποίησης Σύμβασης μεταξύ του ευρωπαϊκού διακυβερνητικού οργανισμού OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt, για την προμήθεια επιπλέον 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης (NVGs) προς τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 4.000 NVGs προς τις Βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις, που μετατρέπονται σε δεσμευτική παραγγελία από υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης.

Η Τροποποίηση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για παροχή υπηρεσιών αξίας περίπου €100 εκατ., έχει συνολική αξία περίπου €1 δισ. και αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η Σύμβαση βασίζεται σε προηγούμενες παραγγελίες μέσω OCCAR για 66.000 συστήματα νυχτερινής όρασης (NVGs) για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 8.000 για τις Βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις, η πλειονότητα των οποίων έχει ήδη παραδοθεί.

Με την τελευταία αυτή παραγγελία, ο συνολικός αριθμός των συστημάτων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε περίπου 200.000. Η THEON παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής συστημάτων νυχτερινής όρασης στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας πλέον σημαντική προβλεψιμότητα ανεκτέλεστου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2029.

Ακολουθώντας την αρχική σύμβαση και τις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις, η παρούσα σύμβαση προβλέπει παραδόσεις του συστήματος νυχτερινής όρασης Mikron, το οποίο λειτουργεί με λυχνίες ενίσχυσης φωτός 16 mm της εταιρίας Exosens. Η THEON έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 400.000 λυχνίες ενίσχυσης φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) μέσω της τελευταίας επέκτασης της Μακροπρόθεσμης Εμπορικής Συμφωνίας (Long-Term Commercial Agreement – LTCA) με την Exosens, που ανακοινώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων 230.000 προορίζονται για την κάλυψη των νέων παραγγελιών του 4ου τριμήνου. Η Εμπορική Συμφωνία υπερκαλύπτει τις ανάγκες της THEON για τις υφιστάμενες παραγγελίες, με επαρκές περιθώριο κάλυψης επιπλέον νεών παραγγελιών.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της για διαρκή διεκπεραίωση παραγγελιών μέσω τοπικής παραγωγής, που ακολουθήθηκε και σε προηγούμενες αναθέσεις, μέρος της συναρμολόγησης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, στις εγκαταστάσεις της Hensoldt Theon NightVision (HTN) στην πόλη Wetzlar, του ομόσπονδου κρατιδίου της Hesse. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της σύμβασης, η HTN θα μεταφερθεί σε νέες, σημαντικά μεγαλύτερες εγκαταστάσεις κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων της αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το τέλος του επόμενου έτους.

Κατόπιν αυτής της παραγγελίας, οι παραγγελίες της THEON για το 2025 ανέρχονται σε €1,3 δις, ενώ συμπεριλαμβανομένων των νέων δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχονται σε περίπου €2 δισ. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, με επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης ύψους περίπου €865 εκατ., αθροίζει σε σχεδόν €2,4 δισ. Κατά κανόνα, τα δικαιώματα προαίρεσης που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις και πλαίσιο συμφωνιών ασκούνται πλήρως και μετατρέπονται σε δεσμευτικές παραγγελίες.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Αυτή η Τροποποίηση Σύμβασης αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία παραγγελία Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης στην ιστορία Ευρωπαϊκής χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως. Η αναμενόμενη επιτάχυνση στις νέες παραγγελίες έχει ήδη μετατραπεί σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες πλαίσιο, που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Για τον λόγο αυτό κινηθήκαμε έγκαιρα ώστε να εξασφαλίσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα των λυχνιών ενίσχυσης φωτός (IIT), επενδύοντας σε Harder Digital και Exosens, σε μια αγορά όπου η παγκόσμια προσφορά παραμένει δομικά χαμηλότερα από τη ζήτηση. Παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση καθώς οι πελάτες επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους στρατιώτες με δυνατότητες νυχτερινής όρασης και προηγμένα προσαρτήματα συστημάτων στόχευσης. Πέραν των ήδη ανακοινωμένων παραγγελιών στην Ευρώπη, οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επιβεβαιώνουν τις επιχειρηματικές μας προσδοκίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι, έναντι της πρόβλεψης για εισερχόμενες παραγγελίες άνω του διπλάσιου των αναμενόμενων εσόδων του 2025, οι παραγγελίες – συμπεριλαμβανομένων των σταθερών δικαιωμάτων προαίρεσης έως σήμερα – υπερβαίνουν το 4πλάσιο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2025. Με την ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και αφού αρθούν οι κανονιστικοί περιορισμοί, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόβλεψη λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ) για το 2025 και το 2026».

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, υπογραμμίζει: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συνεχίζουμε να αποτελούμε αξιόπιστο συνεργάτη στον εξοπλισμό των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα συστήματα νυχτερινής όρασης δεν είναι πολυτέλεια - αποτελούν αναγκαιότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης, όπως απέδειξαν οι πρόσφατες συγκρούσεις. Με την τάση αυτή να ενισχύεται στην Ευρώπη και να γίνεται ολοένα πιο εμφανής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η THEON προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά στον τομέα των φορητών συστημάτων. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην εδραίωση της ηγετικής μας θέσης στα συστήματα νυχτερινής όρασης και στην επέκταση της αγοράς μέσω εισαγωγής νέων συναφών προϊόντων για τον στρατιώτη».

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