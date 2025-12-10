Σε πλήρη ετοιμότητα οι αγρότες, περιμένοντας ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση

Το ενδιαφέρον των αγροτών στα μπλόκα στρέφεται πλέον στην επικείμενη – όπως όλα δείχνουν – συνάντηση με την κυβέρνηση. Αν και το ραντεβού δεν έχει ακόμη οριστεί, οι αγρότες δεν δείχνουν να βιάζονται.

Στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθίσταται σαφές ότι ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους και μια ξεκάθαρη εικόνα για το πακέτο μέτρων που προτίθεται να προτείνει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στα μπλόκα, ώστε να αποφασιστεί με συντεταγμένο τρόπο ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν και ποια γραμμή θα ακολουθήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Οι σημερινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται από τους ίδιους τους αγρότες ως ήπιας μορφής: μια επίδειξη δύναμης, αλλά και σαφές μήνυμα ότι υπάρχει διάθεση για περαιτέρω κλιμάκωση, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση.

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