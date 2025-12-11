Η ελίν βάζει τα Χριστούγεννα σε κίνηση με ένα μεγάλο Διαγωνισμό

Από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και 11 Ιανουαρίου 2026, η ελίν προσκαλεί τους οδηγούς στον πιο γιορτινό διαγωνισμό της χρονιάς που θα αναδείξει:
Έναν υπερτυχερό που θα κερδίσει:
- Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης για 1 χρόνο, από το instacar και
- τα καύσιμα του αυτοκινήτου από την ελίν, για όλο τον χρόνο (150€ κάθε μήνα)
Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ:
100 ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή ελίν αξίας 50€, για εξαργύρωση στα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελίν up επιβράβευση.
Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 20€ και άνω.
Οι αγορές καυσίμων ελίν Crystal Next προσφέρουν διπλή συμμετοχή.
Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.