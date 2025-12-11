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Η ελίν βάζει τα Χριστούγεννα σε κίνηση με ένα μεγάλο Διαγωνισμό
Επιχειρήσεις
17:09 - 11 Δεκ 2025

Η ελίν βάζει τα Χριστούγεννα σε κίνηση με ένα μεγάλο Διαγωνισμό

Reporter.gr Newsroom
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Αυτά τα Χριστούγεννα, κάθε γέμισμα στα πρατήρια ελίν μπορεί να χαρίσει μοναδικά δώρα στα μέλη του ελίν up επιβράβευση!

Από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και 11 Ιανουαρίου 2026, η ελίν προσκαλεί τους οδηγούς στον πιο γιορτινό διαγωνισμό της χρονιάς που θα αναδείξει:

Έναν υπερτυχερό που θα κερδίσει:

  • Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης για 1 χρόνο, από το instacar και
  • τα καύσιμα του αυτοκινήτου από την ελίν, για όλο τον χρόνο (150€ κάθε μήνα)

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ:

100 ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή ελίν αξίας 50€, για εξαργύρωση στα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελίν up επιβράβευση.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 20€ και άνω.

Οι αγορές καυσίμων ελίν Crystal Next προσφέρουν διπλή συμμετοχή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

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