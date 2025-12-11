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Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup
Ειδήσεις
17:04 - 11 Δεκ 2025

Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία ανακοίνωσε την υποστήριξή της προς τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για τη θέση του επικεφαλής των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του ευρώ και προέδρου του Eurogroup, όπως δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου», τόνισε ο κ. Κλίνγκμπεϊλ την Πέμπτη 11/12, λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στις Βρυξέλλες.

Η εκλογή νέου προέδρου του Eurogroup προέκυψε μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προηγούμενου επικεφαλής, Πασκάλ Ντόναχιου, τον περασμένο μήνα, ο οποίος δέχθηκε πρόταση για θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Στην ψηφοφορία, ο Έλληνας υπουργός ανταγωνίζεται τον Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ από το Βέλγιο, με την υποστήριξη της Γερμανίας να θεωρείται καθοριστική για την έκβαση της εκλογής. Η θέση του προέδρου του Eurogroup είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο νέος επικεφαλής θα συντονίζει τις μηνιαίες συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών σε κρίσιμα θέματα, όπως η δημοσιονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αντίπαλος από το Βέλγιο, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, έχει επίσης ισχυρή στήριξη από άλλες χώρες της ευρωζώνης, καθιστώντας την εκλογή αμφίρροπη και ιδιαίτερα κρίσιμη για τις μελλοντικές αποφάσεις του Eurogroup.

Η ψηφοφορία και η τελική επιλογή αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο νέος πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις στην ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, η δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών-μελών και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 18:26
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