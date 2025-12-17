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ΕΚΤΕΡ ΑΕ: Έλαβε έγκριση για την ανέγερση νέων κεντρικών γραφείων στην Αγία Παρασκευή
Επιχειρήσεις
16:08 - 17 Δεκ 2025

ΕΚΤΕΡ ΑΕ: Έλαβε έγκριση για την ανέγερση νέων κεντρικών γραφείων στην Αγία Παρασκευή

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχέςγια την ανέγερση των νέων της εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τα κεντρικά της γραφεία,σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Χαλανδρίου και Γαρυττού, στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, θα ανεγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων με Εξαιρετική Περιβαλλοντική Απόδοση κατά το πρότυπο LeedGoldσυνολικής επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ. καθώς και τρία υπόγεια βοηθητικών χώρωνσυνολικής επιφάνειας περίπου2.250 τ.μ. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα και η ολοκλήρωσή τους τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Τα νέα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου δόμησης, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου. Πρόκειται για σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ και φύτευση στο δώμα, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διαθέτουν υψηλή λειτουργικότητα και μοντέρνα αισθητική, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας την εξέλιξη και το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρίας.

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