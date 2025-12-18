Lamda Development: Εκτίναξη κερδοφορίας στο εννεάμηνο - EBITDA €253 εκατ.

Η LAMDA Development S.A. (ATHEX:LAMDA.AT) («LAMDA» ή «Εταιρεία»), η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε θετικές οικονομικές επιδόσεις κατά το Εννεάμηνο του 2025

Πιο συγκεκριμένα, η Lamda Development ανακοίνωσε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα:

Ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,7 φορές, στα €253εκ, σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024

Ενοποιημένα Καθαρά Αποτέλεσμα του Ομίλου στα €116εκ έναντι ζημιών το Εννεάμηνο 2024

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε €3,7δις

Νέο ιστορικό ρεκόρ Operating Malls EBITDA στα €68,7εκ αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024

Tα κέρδη EBITDA για τις Μαρίνες ανήλθαν στα €17,2εκ αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024

Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού προ αποτιμήσεων ανήλθαν στα €32,2εκ αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024

Συνολικές εισπράξεις €1,5δις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025, με το 84% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Η LAMDA Development συνεχίζει την δυναμική της πορεία με τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία, καθώς και τις μαρίνες, να συνεχίζουν να καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας. Παράλληλα, το Έργο του Ελληνικού διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών να επιταχύνεται. Τον Νοέμβριο του 2025, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ. ενισχύοντας τη ρευστότητα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές, καθώς και το σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης».

Όσον αφορά τα εμπορικά κέντρα η εταιρεία ανακοίωσε τα εξής:

«Τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, σημείωσαν για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό operating EBITDA στα €68,7εκ στο Εννεάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 10% για την ίδια περίοδο.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €620εκ. Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 66% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα. Και οι δύο αναπτύξεις εισέρχονται στη φάση της κατασκευής.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στο Riviera Galleria βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τις εργασίες διαχωριστικών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει το A’ Τρίμηνο του 2026. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.09.2025 ξεπέρασε τα €1,7δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα €1,3δις».

Κλείνοντας όσον αφορά τις Μαρίνες, η εταιρεία ανακοίνωσε:

«Οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Εννεάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €26εκ (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα €17,2εκ.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.

Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της».