ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Άλμα 15% στα μεταφορικά – Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγές
Επιχειρήσεις
14:36 - 14 Ιαν 2026

«Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Άλμα 15% στα μεταφορικά – Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική αύξηση στο κόστος μεταφορών, πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ορατό κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης, τονίζοντας ότι αν η κατάσταση παραταθεί, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι σοβαρές.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά την Τετάρτη (14/1) ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής οι εξαγωγές δεν έχουν πληγεί άμεσα, ωστόσο το κόστος μεταφορών έχει ήδη αυξηθεί κατά 15%, καθώς οι μεταφορικές εταιρείες μετακυλίουν τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που προκαλούν τα μπλόκα στα σύνορα και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Όπως ανέφερε, τα τελωνεία άνοιγαν και έκλειναν κατά διαστήματα, με τους τελωνειακούς υπαλλήλους να εργάζονται πέραν του ωραρίου για να διευκολύνουν τη διέλευση των εμπορευμάτων. Παρ’ όλα αυτά, σε κομβικά σημεία όπως το τελωνείο των Κήπων, οι οδηγοί φορτηγών εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς.

Ο κ. Διαμαντίδης υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απορρόφησαν την αύξηση των μεταφορικών εξόδων, χωρίς να τη μετακυλίσουν στις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, προειδοποίησε πως αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι αυξήσεις θα περάσουν αναπόφευκτα στην αγορά, με κίνδυνο ακόμη και για ελλείψεις προϊόντων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ξένες μεταφορικές εταιρείες αρχίζουν να αποφεύγουν την αποστολή πρώτων υλών στην Ελλάδα, φοβούμενες πολύημερες καθυστερήσεις στα σύνορα. «Αν υπάρξουν επ’ αόριστον αποκλεισμοί, μπορεί να χαθούν παραγγελίες και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές», τόνισε, σημειώνοντας ότι το κόστος για το κράτος αγγίζει ήδη τα 4 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Παρότι αναγνώρισε τη δικαιοσύνη των αιτημάτων των αγροτών, κάλεσε σε σύνεση, προειδοποιώντας ότι ο αντίκτυπος στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Με τον ψηφιακό φάκελο η Δικαιοσύνη περνάει σε μία νέα εποχή
Πολιτική

Μητσοτάκης: Με τον ψηφιακό φάκελο η Δικαιοσύνη περνάει σε μία νέα εποχή

Πέμπτη ημέρα ανόδου στο πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων – Κλιμακώνεται το ράλι στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα

Πέμπτη ημέρα ανόδου στο πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων – Κλιμακώνεται το ράλι στο φυσικό αέριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου
Ειδήσεις

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα
Ειδήσεις

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία
Οικονομία

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:08

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Ναυτιλία
27/07/2026 - 08:21

Η εικόνα στο Ορμούζ σήμερα - Ναύλος 21 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 08:14

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα

Οικονομία
27/07/2026 - 08:02

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ