«Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Άλμα 15% στα μεταφορικά – Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγές

Σημαντική αύξηση στο κόστος μεταφορών, πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ορατό κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης, τονίζοντας ότι αν η κατάσταση παραταθεί, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι σοβαρές.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά την Τετάρτη (14/1) ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής οι εξαγωγές δεν έχουν πληγεί άμεσα, ωστόσο το κόστος μεταφορών έχει ήδη αυξηθεί κατά 15%, καθώς οι μεταφορικές εταιρείες μετακυλίουν τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που προκαλούν τα μπλόκα στα σύνορα και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Όπως ανέφερε, τα τελωνεία άνοιγαν και έκλειναν κατά διαστήματα, με τους τελωνειακούς υπαλλήλους να εργάζονται πέραν του ωραρίου για να διευκολύνουν τη διέλευση των εμπορευμάτων. Παρ’ όλα αυτά, σε κομβικά σημεία όπως το τελωνείο των Κήπων, οι οδηγοί φορτηγών εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς.

Ο κ. Διαμαντίδης υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απορρόφησαν την αύξηση των μεταφορικών εξόδων, χωρίς να τη μετακυλίσουν στις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, προειδοποίησε πως αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι αυξήσεις θα περάσουν αναπόφευκτα στην αγορά, με κίνδυνο ακόμη και για ελλείψεις προϊόντων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ξένες μεταφορικές εταιρείες αρχίζουν να αποφεύγουν την αποστολή πρώτων υλών στην Ελλάδα, φοβούμενες πολύημερες καθυστερήσεις στα σύνορα. «Αν υπάρξουν επ’ αόριστον αποκλεισμοί, μπορεί να χαθούν παραγγελίες και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές», τόνισε, σημειώνοντας ότι το κόστος για το κράτος αγγίζει ήδη τα 4 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Παρότι αναγνώρισε τη δικαιοσύνη των αιτημάτων των αγροτών, κάλεσε σε σύνεση, προειδοποιώντας ότι ο αντίκτυπος στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.