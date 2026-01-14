Πέμπτη ημέρα ανόδου στο πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων – Κλιμακώνεται το ράλι στο φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (14/1) για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι για διακοπές στην προμήθεια από το Ιράν λόγω των φονικών πολιτικών αναταραχών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη αντάλλαξαν απειλές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν την Τετάρτη (14/1) άνοδο 1,08%, φτάνοντας τα 66,18 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε 1,1%, στα 61,89 δολάρια το βαρέλι.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Τεχεράνη προειδοποίησε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους σε περίπτωση επίθεσης από την Ουάσινγκτον, ενώ σε ορισμένο προσωπικό δόθηκε οδηγία να αποχωρήσει από αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και πιθανού κινδύνου για την προσφορά», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group. «Οι διαδηλώσεις στο Ιράν θεωρούνται ότι ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος. Πρόκειται για εξέλιξη μεγάλης σημασίας και η πιθανότητα αμερικανικής επίθεσης φαίνεται αυξημένη».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη (13/1) τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες, λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοούσε.

Αναλυτές της Citi ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν ενδέχεται να περιορίσουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βραχυπρόθεσμα μέσω απωλειών στην προσφορά, αλλά κυρίως μέσω της αύξησης του γεωπολιτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, αναβάθμισαν την πρόβλεψή τους για την τιμή του Brent στους 70 δολάρια το βαρέλι για τους επόμενους τρεις μήνες.

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι οι κινητοποιήσεις δεν έχουν επεκταθεί στις κύριες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του Ιράν, γεγονός που έχει περιορίσει τον άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά.

Η άνοδος των τιμών συγκρατήθηκε επίσης από τη σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού και προϊόντων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API). Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,23 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 9 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 8,23 εκατομμύρια βαρέλια και των αποσταγμάτων κατά 4,34 εκατομμύρια βαρέλια.

Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι οι αναλυτές ανέμεναν μείωση των αποθεμάτων αργού, αλλά αύξηση σε βενζίνη και αποστάγματα.

Επιπλέον, πιέσεις στις τιμές άσκησε και η Βενεζουέλα, μέλος του ΟΠΕΚ, η οποία άρχισε να αναστρέφει τις περικοπές στην παραγωγή που είχε επιβάλει στο πλαίσιο του αμερικανικού εμπάργκο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου επανεκκινούν. Επιπλέον, δύο υπερδεξαμενόπλοια απέπλευσαν τη Δευτέρα από τα χωρικά ύδατα της χώρας μεταφέροντας περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα, σε αυτό που ενδέχεται να αποτελεί τις πρώτες αποστολές μιας συμφωνίας 50 εκατομμυρίων βαρελιών μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Γιατί εκτοξεύονται οι τιμές του φυσικού αερίου

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο παρουσιάζει ηχηρή άνοδο - όπως και την Τρίτη (13/1), καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,62% στα 32.615 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύονται λόγω συνδυασμού καιρικών, ενεργειακών και γεωπολιτικών παραγόντων. Το παρατεταμένο ψύχος, ιδιαίτερα σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση, οδηγώντας σε ταχύτερη άντληση αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται αισθητά χαμηλότερα από πέρυσι. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO₂ καθιστά το φυσικό αέριο πιο ανταγωνιστικό έναντι του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι διακοπές σε γαλλικά πυρηνικά εργοστάσια ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση, ενώ η πιθανή αύξηση ανταγωνισμού για LNG και οι εντάσεις γύρω από το Ιράν προσθέτουν γεωπολιτικό ρίσκο στις αγορές.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 0,98% στα 4,644.46 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι παρουσιάζει σημαντικά κέρδη 5,41% με την τιμή της ουγγιάς να εκτοξεύεται στα 91.01 δολάρια, ενώ και ο χαλκός σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,74% στα 6,0585 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1646 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα ενισχύεται έναντι του δολαρίου κατά 0,18% με την ισοτιμία στα 1.3446 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,15% με την ισοτιμία στη 0.8661βρετανική λίρα ανά ευρώ.