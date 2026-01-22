Τετ α Τετ Εξάρχου με Έρικ Τραμπ στο Νταβός – Στο επίκεντρο οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

O CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Έρικ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησαν για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (22/1) στο πλαίσιο των εργασιών του Davos Lodge και το τετ α τετ των δυο διήρκεσε πάνω από μισή ώρα. Υπενθυμίζεται, ότι με τον Έρικ Τραμπ, είχε συνάντηση πρόσφατα στην Σαουδική Αραβία και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις εστιάστηκαν τόσο σε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες όσο και στις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πέρα από τις παρεμβάσεις του στα ενεργειακά ζητήματα, η παρουσία του κ. Εξάρχου στο Νταβός συνοδεύτηκε από σειρά επαφών με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid A. Al-Falih, με αντικείμενο τις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται, πως μιλώντας χθες στο Davos Lodge, σε συζήτηση με τον συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, ο κ. Εξάρχου άσκησε κριτική στη σύγκριση του κόστους του αμερικανικού LNG με το ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν που από το 2028 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο, λόγω της απαγόρευσης εισαγωγών από τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, η συζήτηση αυτή αποπροσανατολίζει από το πραγματικό ζητούμενο, που είναι η έγκαιρη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ενέργειας για την Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της AKTOR υπογράμμισε ότι οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG αποτελούν στρατηγικό εργαλείο, καθώς εξασφαλίζουν τόσο εγγυημένες ποσότητες όσο και καλύτερες τιμές, σε μια περίοδο όπου υπάρχει ακόμη διεθνής ανταγωνισμός. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ αποτελούν τις βασικές εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, ενώ σημείωσε πως, μέσω τέτοιων συμφωνιών, ο επιχειρηματικός κίνδυνος μεταφέρεται στους προμηθευτές, οι οποίοι μετά το 2028 δεν θα έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τιμών.