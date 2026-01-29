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Μυτιληναίος: Νέο πλήγμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το ισχυρό ευρώ
Επιχειρήσεις
22:36 - 29 Ιαν 2026

Μυτιληναίος: Νέο πλήγμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το ισχυρό ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει άμεσα πολιτικές που ενισχύουν τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, προειδοποιεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επισημαίνοντας ότι η ανατίμηση του ευρώ αποτελεί πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο επικεφαλής του ομίλου Metlen τόνισε ότι «σαν να μην έφτανε το δομικό μειονέκτημα της Ευρώπης στα ενεργειακά κόστη, που ήδη υπονομεύει τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα, η ενίσχυση του ευρώ καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικά στις κυρίως δολαριοποιημένες παγκόσμιες αγορές».

Τις τελευταίες ημέρες, Ευρωπαίοι ηγέτες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την ισχυροποίηση του ευρώ, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί ένδειξη ισχυρής οικονομίας αλλά μάλλον αποτέλεσμα ασταθών πολιτικών και γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, η ανατίμηση δημιουργεί επιπλέον βάρος στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, σε μια περίοδο ήδη αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο περιλαμβάνουν την βιομηχανική παραγωγή και την ενεργοβόρα μεταποίηση, οι οποίοι βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση λόγω στενών περιθωρίων κέρδους και υψηλού διεθνούς ανταγωνισμού.

Ο Μυτιληναίος τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμεσα πολιτικές που ενισχύουν τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, προωθούν τη στρατηγική αυτονομία και διασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας μακροπρόθεσμης λύσης, παράλληλα με την αντιμετώπιση του συνεχούς προβλήματος του υψηλού ενεργειακού κόστους.

«Η Ευρώπη διαθέτει τις δυνατότητες και το ταλέντο. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις βιομηχανίες μας να ανταγωνίζονται και να κερδίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο», καταλήγει ο κ. Μυτιληναίος.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 23:56
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