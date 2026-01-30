Comsys: Οι τρεις άξονες ανάπτυξης, το «κλειδί» του low code και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

Σε τρεις διακριτούς πυλώνες ανάπτυξης στηρίζει η Comsys τη στρατηγική της για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών τα επόμενα χρόνια, προγραμματίζοντας ετήσιες επενδύσεις ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για την εξέλιξη της τεχνολογίας της. Αυτό τόνισε η διοίκηση της εταιρείας σε δημοσιογραφική εκδήλωση το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1).

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί σχέδια ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της σε ώριμες και υψηλής προστιθέμενης αξίας αγορές του εξωτερικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Σκανδιναβία και η Κεντρική Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γερμανία και την Αυστρία.

Ο ιδιωτικός τομέας

Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης αφορά την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της Comsys στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση των απευθείας πωλήσεών της προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην ανάπτυξη πλήρως εξατομικευμένων λύσεων από το μηδέν.

Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών και σταθερών, επαναλαμβανόμενων εσόδων. Παράλληλα, η Comsys επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των πωλήσεων μέσω συνεργασιών και μοντέλων co-selling με στρατηγικούς εταίρους.

Ο δημόσιος τομέας και ο low-code μετασχηματισμός

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον ελληνικό Δημόσιο, με αιχμή την πρόταση για AI-assisted low-code ανάπτυξη.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η πλατφόρμα Jaggle.eu, η οποία ήδη αξιολογείται από δημόσιους φορείς και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το χαρτοφυλάκιο λύσεων low-code που έχει αναπτύξει η Comsys απαντά τόσο στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όσο και στην ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης σύνθετων έργων πληροφορικής, με χρόνους ανάπτυξης έως και 90% μικρότερους σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως ανέφερε ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Β. Γαλάκος, σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου και την ενεργή συμμετοχή επιχειρησιακών χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος της Comsys είναι να λειτουργήσει ως στρατηγικός τεχνολογικός εταίρος για δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στον περιορισμό του τεχνολογικού χρέους που δημιουργούν οι κλειστές πλατφόρμες.

Σε ερώτηση για τα μελλοντικά της σχέδια, η διοίκηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών (M&A), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα προσφέρουν ουσιαστική στρατηγική προστιθέμενη αξία και όχι απλώς χρηματοοικονομική ενίσχυση. Υπενθυμίζεται ότι το Elikonos Capital διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή 25% στην εταιρεία, με ορίζοντα εξόδου το 2028.

Διεθνής επέκταση σε ώριμες αγορές

Ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης αφορά τη διεθνή επέκταση της Comsys. Η Σουηδία λειτουργεί ως βάση για την αγορά της Σκανδιναβίας, ενώ η Γερμανία αποτελεί την πύλη εισόδου για την Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η επιλογή ώριμων αγορών θα υποστηριχθεί από στρατηγική συνεργασία με διεθνή οργανισμό πωλήσεων και business development, ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή τοπική εμπορική παρουσία και πρόσβαση σε enterprise πελάτες. Ήδη, σημαντικό ποσοστό των εσόδων της Comsys προέρχεται από το εξωτερικό.

Ισχυρά μεγέθη και μακρά διαδρομή

Η Comsys ιδρύθηκε το 1989 και από το 2004 επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη λύσεων Customer Experience (CX), υλοποιώντας συστήματα σε 22 χώρες. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 400 ενεργά συστήματα και περίπου 38.000 άδειες, με βασική αγορά την Ελλάδα αλλά και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία.

Από το 2019, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά και στον τομέα του low-code λογισμικού, επενδύοντας πάνω από 10 εκατ. ευρώ —αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια και χωρίς επιδοτήσεις— για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Jaggle.eu. Πλέον, το 37% των εσόδων της επανεπενδύεται σταθερά σε Έρευνα και Ανάπτυξη, στοιχείο που αποτυπώνει τον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό της προσανατολισμό.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,1 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικό περιθώριο που προσεγγίζει το 65%, χάρη στο υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η Comsys απασχολεί σήμερα 42 εργαζομένους, με τον μέσο χρόνο παραμονής στην εταιρεία να αγγίζει τα 16 έτη, γεγονός που προσδίδει σημαντική οργανωτική σταθερότητα και υψηλή τεχνογνωσιακή αξία.