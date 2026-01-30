ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Comsys: Οι τρεις άξονες ανάπτυξης, το «κλειδί» του low code και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια
Επιχειρήσεις
11:04 - 30 Ιαν 2026

Comsys: Οι τρεις άξονες ανάπτυξης, το «κλειδί» του low code και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τρεις διακριτούς πυλώνες ανάπτυξης στηρίζει η Comsys τη στρατηγική της για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών τα επόμενα χρόνια, προγραμματίζοντας ετήσιες επενδύσεις ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για την εξέλιξη της τεχνολογίας της. Αυτό τόνισε η διοίκηση της εταιρείας σε δημοσιογραφική εκδήλωση το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1).

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί σχέδια ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της σε ώριμες και υψηλής προστιθέμενης αξίας αγορές του εξωτερικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Σκανδιναβία και η Κεντρική Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γερμανία και την Αυστρία.

Ο ιδιωτικός τομέας

Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης αφορά την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της Comsys στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση των απευθείας πωλήσεών της προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην ανάπτυξη πλήρως εξατομικευμένων λύσεων από το μηδέν.

Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών και σταθερών, επαναλαμβανόμενων εσόδων. Παράλληλα, η Comsys επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των πωλήσεων μέσω συνεργασιών και μοντέλων co-selling με στρατηγικούς εταίρους.

Ο δημόσιος τομέας και ο low-code μετασχηματισμός

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον ελληνικό Δημόσιο, με αιχμή την πρόταση για AI-assisted low-code ανάπτυξη.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η πλατφόρμα Jaggle.eu, η οποία ήδη αξιολογείται από δημόσιους φορείς και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το χαρτοφυλάκιο λύσεων low-code που έχει αναπτύξει η Comsys απαντά τόσο στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όσο και στην ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης σύνθετων έργων πληροφορικής, με χρόνους ανάπτυξης έως και 90% μικρότερους σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως ανέφερε ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Β. Γαλάκος, σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου και την ενεργή συμμετοχή επιχειρησιακών χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος της Comsys είναι να λειτουργήσει ως στρατηγικός τεχνολογικός εταίρος για δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στον περιορισμό του τεχνολογικού χρέους που δημιουργούν οι κλειστές πλατφόρμες.

Σε ερώτηση για τα μελλοντικά της σχέδια, η διοίκηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών (M&A), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα προσφέρουν ουσιαστική στρατηγική προστιθέμενη αξία και όχι απλώς χρηματοοικονομική ενίσχυση. Υπενθυμίζεται ότι το Elikonos Capital διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή 25% στην εταιρεία, με ορίζοντα εξόδου το 2028.

Διεθνής επέκταση σε ώριμες αγορές

Ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης αφορά τη διεθνή επέκταση της Comsys. Η Σουηδία λειτουργεί ως βάση για την αγορά της Σκανδιναβίας, ενώ η Γερμανία αποτελεί την πύλη εισόδου για την Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η επιλογή ώριμων αγορών θα υποστηριχθεί από στρατηγική συνεργασία με διεθνή οργανισμό πωλήσεων και business development, ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή τοπική εμπορική παρουσία και πρόσβαση σε enterprise πελάτες. Ήδη, σημαντικό ποσοστό των εσόδων της Comsys προέρχεται από το εξωτερικό.

Ισχυρά μεγέθη και μακρά διαδρομή

Η Comsys ιδρύθηκε το 1989 και από το 2004 επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη λύσεων Customer Experience (CX), υλοποιώντας συστήματα σε 22 χώρες. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 400 ενεργά συστήματα και περίπου 38.000 άδειες, με βασική αγορά την Ελλάδα αλλά και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία.

Από το 2019, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά και στον τομέα του low-code λογισμικού, επενδύοντας πάνω από 10 εκατ. ευρώ —αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια και χωρίς επιδοτήσεις— για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Jaggle.eu. Πλέον, το 37% των εσόδων της επανεπενδύεται σταθερά σε Έρευνα και Ανάπτυξη, στοιχείο που αποτυπώνει τον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό της προσανατολισμό.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,1 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικό περιθώριο που προσεγγίζει το 65%, χάρη στο υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η Comsys απασχολεί σήμερα 42 εργαζομένους, με τον μέσο χρόνο παραμονής στην εταιρεία να αγγίζει τα 16 έτη, γεγονός που προσδίδει σημαντική οργανωτική σταθερότητα και υψηλή τεχνογνωσιακή αξία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Evergood της Vivartia και τη Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης με €4,28 εκατ. ετησίως
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στην Evergood της Vivartia και τη Γευσήνους η Ακτή Βουλιαγμένης με €4,28 εκατ. ετησίως

ifo: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν ότι το 2026 θα είναι καλύτερο
Επιχειρήσεις

ifo: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν ότι το 2026 θα είναι καλύτερο

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Νέο καθεστώς για απαλλαγή ΦΠΑ - Οι δυο ταχύτητες «εσωτερικού» και «εξωτερικού»
Φορολογία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Νέο καθεστώς για απαλλαγή ΦΠΑ - Οι δυο ταχύτητες «εσωτερικού» και «εξωτερικού»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ