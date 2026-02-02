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ΣΕΕΠΕ: Δωρεά θαλπωρής πετρελαίου θέρμανσης σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων
Επιχειρήσεις
17:42 - 02 Φεβ 2026

ΣΕΕΠΕ: Δωρεά θαλπωρής πετρελαίου θέρμανσης σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΕΕΠΕ βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και για το λόγο αυτό πάνω από 40.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης θα διανεμηθούν δωρεάν σε δομές φιλοξενίας ανά την χώρα.

Όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών βρίσκεται φέτος το χειμώνα κοντά σε συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, παρέχοντας δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των Εταιριών-Μελών του, ο ΣΕΕΠΕ θα διανείμει περισσότερα από 40 χιλιάδες λίτρα πετρελαίου θέρμανσης στις παρακάτω δομές: Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο, Γηροκομείον Πειραιώς, Παναγία η Γλυκοφιλούσα Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας – Θεσσαλονίκη, Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας – Πάτρα, Ιωακείμειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο – Αλεξανδρούπολη, Γηροκομείο Νάουσας.

Στις συγκεκριμένες δομές φιλοξενούνται συνολικά περισσότεροι από 700 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων εκτός από την μοναξιά βρίσκονται αντιμέτωποι και με σοβαρές παθήσεις και νοσήματα.

Με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ο ΣΕΕΠΕ αναλαμβάνει, σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες, δράσεις και δωρεές που τοποθετούν την κοινωνία στο επίκεντρο, και ειδικότερα, τα πιο ευάλωτα τμήματά της.

Στο πλαίσιο της φετινής δράσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, κ. Γιάννης Αληγιζάκης δήλωσε: «Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, αξίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια, ζεστασιά και ασφάλεια. Η φροντίδα τους δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά καθήκον όλων μας. Είναι δείκτης Πολιτισμού για ολόκληρη την κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι τα γηροκομεία και οι δομές φροντίδας αντιμετωπίζουν συχνά σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Η δική μας προσφορά είναι μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και μια έμπρακτη κίνηση υποστήριξης προς αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτή η δωρεά θα βοηθήσει να κρατηθούν οι χώροι διαβίωσης ζεστοί και φιλόξενοι κατά τους πιο κρύους μήνες, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους τη θαλπωρή που δικαιούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό των γηροκομείων για το ανεκτίμητο έργο που επιτελεί καθημερινά με τόση αφοσίωση και αγάπη».

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