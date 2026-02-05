Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο NED Club - Πρόεδρος ο Δημήτρης Βέργαδος
14:58 - 05 Φεβ 2026

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο NED Club - Πρόεδρος ο Δημήτρης Βέργαδος

 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, με τριετή θητεία, εξέλεξε η Ελληνική Λέσχη Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club), στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του φορέα που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026. 

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχει ως εξής:

• Δημήτρης Βέργαδος, Πρόεδρος

• Χριστίνα Γιοβάνη, Αντιπρόεδρος

• Ευάγγελος Αγγελετόπουλος, Γενικός Γραμματέας

• Γεώργιος Μπάκος, Ταμίας

• Μαρίζα Μέλλιου, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι Εμίλ Γιαννόπουλος και Άρης Δημητριάδης. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν η Μαρία Θεοδουλίδου και ο Βασίλης Μονογυιός. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η απερχόμενη Πρόεδρος Λήδα Κοντογιάννη ανακηρύχθηκε Επίτιμη Πρόεδρος του NED Club, σε αναγνώριση της ουσιαστικής, διαχρονικής και καθοριστικής συμβολής της στο έργο και την ανάπτυξη του φορέα.

Ο νέος Πρόεδρος του NED Club, Δημήτρης Βέργαδος, ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη και την ενεργό συμμετοχή τους, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, και την Επίτιμη Πρόεδρο για τη σταθερή της προσήλωση στους σκοπούς του Σωματείου. Σε δήλωσή του, τόνισε: «Σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και συνεχών αλλαγών, τα Διοικητικά Συμβούλια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως θεματοφύλακες της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του NED Club δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω την προστιθέμενη αξία των Μη Εκτελεστικών Μελών και τον ρόλο τους στην επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Το NED Club αποτελεί τον θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι μέλος της πανευρωπαϊκής συνομοσπονδίας μελών Διοικητικών Συμβουλίων ecoDa.

Με οδηγό τις εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των μελών του, στη δικτύωση και στη συνεχή ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

