ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Ένωση Καφέ
Επιχειρήσεις
14:50 - 05 Φεβ 2026

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Ένωση Καφέ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξαν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. 

Στο νέο διοικητικό σχήμα, τη θέση του Προέδρου διατηρεί ο Τάσος Γιάγκογλου (Καφές Γιάγκογλου), ενώ Α’ Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Χρήστος Αλεβίζος (Nestlé Ελλάς) και Β’ Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Ταλούμης (Taf). Καθήκοντα Γραμματέα αναλαμβάνει η Ροδούλα Τρακάδα (JDE – Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ) και Ταμία ο Γιώργος Κούκος (Σ. Κούκος ΕΠΕ). Μέλη της νέας διοίκησης είναι επίσης ο Γιάννος Μπενόπουλος (Cafetex), ο οποίος διατηρεί παράλληλα την ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου, καθώς και ο Χρήστος Βεκράκος (ABEK Βεκράκος).

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και τον οικονομικό απολογισμό για το 2025. Πάγια θέση της Ένωσης παραμένει η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή καφέ, ζήτημα το οποίο αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Ένωσης Καφέ περιλαμβάνεται, επίσης, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης στα τελεωνεία, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση χρονοβόρων διαδικασιών, στην ενίσχυση της ευελιξίας και στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα επιδιώξει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με στόχο τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις εισαγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας καφέ. Παράλληλα, στην ατζέντα της νέας διοίκησης βρίσκεται η απαλοιφή των χρονοβόρων τελωνειακών διαδικασιών κατά τη διακίνηση δειγμάτων ωμού καφέ, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις εισαγωγές, επεξεργασίας και εμπορίας καφέ.

Η νέα διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ δηλώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη διασφάλιση ενός σύγχρονου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις

Yalco: Στο επίκεντρο αυξήσεις κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Πρόστιμο άνω των €500.000 σε εταιρεία εισαγωγέα καφέ για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους
Ειδήσεις

Πρόστιμο άνω των €500.000 σε εταιρεία εισαγωγέα καφέ για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ο Γεώργιος Στάσσης
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ο Γεώργιος Στάσσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ