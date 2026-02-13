Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για το νέο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών της Capital Clean Energy Carrier, εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1081η/13.2.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €250.000.000.

- Την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ στις 3 & 6 Απριλίου 2026 (Καθολικό Πάσχα) και την 24η Δεκεμβρίου 2026, επίσημες αργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το έτος 2026.