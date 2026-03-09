Πούτιν: Συγχαίρει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και επαναλαμβάνει την υποστήριξη της Ρωσίας στο Ιράν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για την εκλογή του, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία παραμένει «αξιόπιστος εταίρος» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή του, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε: «Αγαπητέ κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ, παρακαλώ δεχτείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Ο Πούτιν τόνισε την εμπιστοσύνη του ότι ο Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του και θα ενισχύσει τη συνοχή του ιρανικού λαού ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το Κρεμλίνο επισήμανε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη και αλληλεγγύη στην Τεχεράνη: «Η Ρωσία ήταν και θα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Πούτιν.

Επιπλέον, ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την πρόσφατη επίθεση κατά του Ιράν ως πράξη ένοπλης επιθετικότητας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Μόσχας στην ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας.