Λίστα Forbes: Οι πλουσιότεροι Έλληνες για το 2026 - Δύο γυναίκες στην κορυφή

Η ετήσια κατάταξη του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο το 2026 σημειώνει νέα ιστορικά ρεκόρ, τόσο στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων όσο και στη συνολική τους περιουσία. Ανάμεσα σε αυτούς και αρκετοί Έλληνες…

Φέτος, 3.428 επιχειρηματίες, επενδυτές και κληρονόμοι περιλαμβάνονται στη λίστα - περίπου 400 περισσότεροι σε σχέση με το 2025- με τη συνολική τους περιουσία να φτάνει τα 20,1 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 4 τρισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, στην ισχυρή εικόνα των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών και στις ευνοϊκές δημοσιονομικές πολιτικές σε μεγάλες οικονομίες. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε τιμές μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες της 1ης Μαρτίου 2026.

Στη φετινή λίστα, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι ξεχωρίζουν κυρίως ως ηγετικές μορφές της ναυτιλίας, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν επίσης σημαντική παρουσία σε άλλους τομείς της επιχειρηματικότητας, από την ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά μέχρι τα μέσα ενημέρωσης και την τέχνη. Πιο αναλυτικά:

1η. Βίκυ Σάφρα

Η Βίκυ Σάφρα και η οικογένειά της κατατάσσονται φέτος ως η πλουσιότερη προσωπικότητα ελληνικής καταγωγής, στην 94η θέση της λίστας και με εκτιμώμενη περιουσία ύψους 26,9 δισ. δολαρίων. Η περιουσία αυτή βασίζεται στον τραπεζικό όμιλο που ίδρυσε ο σύζυγός της, Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος απεβίωσε το 2020. Γεννημένη στην Ελλάδα, η Βίκυ Σάφρα κατέχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και διαμένει κυρίως στην Ελβετία.

Οι δραστηριότητες της οικογένειας επεκτείνονται σε διεθνή τραπεζικά δίκτυα και στον τομέα των ακινήτων, με κεντρικό άξονα την τράπεζα J. Safra Sarasin. Το 2025, η J. Safra Sarasin συμφώνησε να αποκτήσει περίπου το 70% της δανικής Saxo Bank, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της οικογένειας.

2η. Μαρία Αγγελικούση

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελλήνων πλουσιότερων προσωπικοτήτων και 509η στην παγκόσμια λίστα, βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση, με εκτιμώμενη περιουσία 7,5 δισ. δολαρίων. Η Αγγελικούση είναι διευθύνουσα σύμβουλος και ιδιοκτήτρια του Angelicoussis Group, ενός από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 από τον παππού της και πέρασε στην ιδιοκτησία της μετά τον θάνατο του πατέρα της, Γιάννης Αγγελικούσης, το 2021. Σήμερα, ο όμιλος διαχειρίζεται στόλο 158 πλοίων, περιλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς LNG και πλοία ξηρού φορτίου.

Η ίδια είναι απόφοιτος Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και εργάστηκε για δύο χρόνια στο βρετανικό σύστημα υγείας, προτού ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση το 2008, αναλαμβάνοντας σταδιακά ηγετικό ρόλο στον διεθνή ναυτιλιακό όμιλο.

3ος. Ευάγγελος Μαρινάκης

Στην τρίτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων Ελλήνων και στην 567η θέση παγκοσμίως βρίσκεται ο Ευάγγελος Μαρινάκης, με εκτιμώμενη περιουσία 6,9 δισ. δολαρίων. Ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλία μέσω του ομίλου Capital Maritime, ενώ έχει σημαντική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό.

Στον ποδοσφαιρικό τομέα, ο Μαρινάκης κατέχει το 86% του Ολυμπιακού, το 80% της αγγλικής Nottingham Forest, που επέστρεψε στην Premier League το 2022, καθώς και συμμετοχή στην πορτογαλική Rio Ave.

Παράλληλα, ελέγχει τον όμιλο Alter Ego Media, που περιλαμβάνει δύο από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ελλάδας και το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι της χώρας, ο οποίος εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2025, ενισχύοντας την παρουσία του στον τομέα των ΜΜΕ.

4ος Γιώργος Οικονόμου

Με εκτιμώμενη περιουσία 5,3 δισ. δολαρίων, ο Γιώργος Οικονόμου συγκαταλέγεται στις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας στην 806η θέση παγκοσμίως. Μέσω του ομίλου TMS Group διαχειρίζεται μια σειρά ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες στον κλάδο.

Ένα από τα πιο γνωστά του εγχειρήματα ήταν η DryShips, την οποία εισήγαγε στο Nasdaq το 2005 και επανέφερε σε ιδιωτικό καθεστώς το 2019. Το 2018 πούλησε την εταιρεία υπεράκτιων γεωτρήσεων Ocean Rig στην Transocean έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, μόλις 18 μήνες μετά την πτώχευσή της.

Πέρα από τη ναυτιλία, ο Οικονόμου διαθέτει σημαντική συλλογή έργων τέχνης αξίας περίπου 250 εκατ. δολαρίων, μέρος της οποίας εκτίθεται σε ιδιωτικό μουσείο στην Αθήνα, ενισχύοντας την παρουσία του και στον χώρο του πολιτισμού.

5ος. Γιώργος Προκοπίου

Με εκτιμώμενη περιουσία 4,7 δισ. δολαρίων, ο Γιώργος Προκοπίου αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας βρισκόμενος στην 908η θέση παγκοσμίως. Διαχειρίζεται τις ναυτιλιακές εταιρείες Dynacom, Dynagas Holding και Sea Traders, ενώ κατέχει και το 43% της εισηγμένης Dynagas LNG Partners.

Συνολικά, οι εταιρείες του διαχειρίζονται 102 πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς LNG και πλοία ξηρού φορτίου. Η Dynagas υπήρξε πρωτοπόρος στην εκμετάλλευση παγοθραυστικών LNG carriers, σχεδιασμένων για λειτουργία σε αρκτικές συνθήκες. Το 2021, ο Προκοπίου απέκτησε τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έναντι περίπου 44 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη ναυπηγική παρουσία του στην Ελλάδα.

6ος. Ανδρέας Μαρτίνος

Στην 6η θέσης της λίστας και 972ος παγκοσμίως περιλαμβάνεται και ο Ανδρέας Μαρτίνος, ιδιοκτήτης της Minerva Marine, με εκτιμώμενη περιουσία 4,4 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1998 από τον ίδιο, διαθέτει στόλο περίπου 75 πλοίων και σήμερα διοικείται από τον γιο του, επίσης ονομαζόμενο Ανδρέα.

Σε συνεργασία με τα αδέλφια του, Κωνσταντίνο Μαρτίνο και Αθανάσιο Μαρτίνο, ελέγχουν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ελληνόκτητων πλοίων διεθνώς, καθιστώντας την οικογένεια σημαντικό παράγοντα στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα.

7ος. Αριστοτέλης Μυστακίδης

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης διαθέτει περιουσία 4,1 δισ. δολαρίων και έγινε ευρέως γνωστός ως επικεφαλής του τομέα χαλκού της Glencore, από την οποία αποχώρησε το 2018 και βρίσκεται στην 1011η θέση παγκοσμίως. Η καριέρα του ξεκίνησε στις αγορές εμπορευμάτων μέσω της Cargill και στη συνέχεια στην Marc Rich & Co., εταιρεία που μετεξελίχθηκε στη Glencore, θέτοντάς τον σε ηγετικό ρόλο στον διεθνή χώρο των εμπορευμάτων.

8ος. Σπύρος Λάτσης

Με εκτιμώμενη περιουσία 3,7 δισ. δολαρίων, ο Σπύρος Λάτσης συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους Έλληνες και στην 1108η θέση παγκοσμίως. Κληρονόμησε την περιουσία του πατέρα του, του εφοπλιστή Γιάννη Σ. Λάτση, και το 2019 η οικογένεια προχώρησε σε διαχωρισμό των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Ο Σπύρος Λάτσης διατηρεί συμμετοχές σε σημαντικούς ομίλους, όπως ο ιδιωτικός τραπεζικός όμιλος EFG International, η Lamda Development, η Helleniq Energy και το ναυπηγείο TALOS. Παράλληλα, έχει έντονη παρουσία σε ακαδημαϊκά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενισχύοντας τον κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο στην Ελλάδα.

9ος. Παναγιώτης Τσάκος

Ο Παναγιώτης Τσάκος, με περιουσία 3,6 δισ. δολάρια βρίσκεται στην 1189η θέση παγκοσμίως και είναι ιδρυτής του Tsakos Group, ενός ναυτιλιακού ομίλου με περισσότερα από 110 πλοία. Ο γιος του Νικόλας Τσάκος ίδρυσε το 1993 την Tsakos Energy Navigation, μία από τις πρώτες εταιρείες δεξαμενόπλοιων που εισήχθησαν σε διεθνή χρηματιστήρια, αρχικά στο Όσλο και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Η οικογένεια διατηρεί επίσης επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακίνητα και τραπεζικό τομέα.

10ος. Φίλιππος Νιάρχος

Με εκτιμώμενη περιουσία 2,8 δισ. δολαρίων, ο Φίλιππος Νιάρχος είναι ο μεγαλύτερος γιος του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, βρίσκεται στην 1504η θέση παγκοσμίως και κληρονόμησε ένα από τα σημαντικότερα ιδιωτικά σύνολα έργων τέχνης στον κόσμο. Η συλλογή του περιλαμβάνει αριστουργήματα των Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol και πολλών άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών, καθιστώντας την μία από τις πιο σημαντικές ιδιωτικές συλλογές μοντέρνας τέχνης παγκοσμίως.

Σε επόμενες θέσεις της λίστας Forbes συγκαταλέγονται οι: Άννα Αγγελικούση & οικογένεια – 2,6 δισ. δολάρια, Μαριάννα Λάτση & οικογένεια – 2,4 δισ. δολάρια, Ιωάννης Παπαλέκας – 2,4 δισ. δολάρια, Κωνσταντίνος Μαρτίνος & οικογένεια – 2,2 δισ. δολάρια, Αθανάσιος Μαρτίνος & οικογένεια – 2,1 δισ. δολάρια, Μαργαρίτα Λάτση Κατσιάπη & οικογένεια – 1,6 δισ. δολάρια, Ευάγγελος Μυτιληναίος – 1,5 δισ. δολάρια, Γεώργιος Περιστέρης – 1,3 δισ. δολάρια, Τζον Κούστας – 1,2 δισ. δολάρια, Διαμαντής Διαμαντίδης & οικογένεια – 1,1 δισ. δολάρια.