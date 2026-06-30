Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η περιουσία τους αυξάνεται με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς, διευρύνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ των οικονομικά ισχυρότερων και του υπόλοιπου πληθυσμού.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση Global Wealth Report της ελβετικής τράπεζας UBS, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα (Τρίτη, 30/6).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι δισεκατομμυριούχοι αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας συνολικά τους 3.302, αριθμό που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη δυναμική των αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας.

Η εικόνα της Ελλάδας

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με σχετικά υψηλή μέση περιουσία ανά ενήλικο, ωστόσο τα ευρήματα της έκθεσης Global Wealth Report 2026 αναδεικνύουν έντονες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι η περιουσιακή βάση των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην ακίνητη περιουσία και σε μικρότερο βαθμό σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο τέλος του 2025, η μέση καθαρή περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα ανήλθε στα 143.343 δολάρια, κατατάσσοντας τη χώρα στην 30ή θέση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται στην έρευνα της UBS.

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όταν εξετάζεται η διάμεση περιουσία, η οποία θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης της οικονομικής κατάστασης του μέσου πολίτη. Αυτή διαμορφώθηκε στα 59.162 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ήμισυ της μέσης περιουσίας. Η σημαντική απόσταση μεταξύ των δύο δεικτών υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος του συνολικού πλούτου συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών.

Κατά την περίοδο 2020-2025, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά περίπου 5%. Αντίθετα, η διάμεση περιουσία υποχώρησε, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση του συνολικού πλούτου δεν κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ των νοικοκυριών.

Οι πλουσιότεροι του κόσμου

Η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε έναν χρόνο, έως τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από εκείνον του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

Στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής πυραμίδας, η UBS καταγράφει 18 άτομα με περιουσία από 50 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και ακόμη 19 άτομα με περιουσία που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτούς, οι 15 έχουν ως βάση τους τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 10,8% το 2025, σημειώνοντας τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου από το 2017. Η επίδοση αυτή ξεπερνά αισθητά τις αυξήσεις του 2024 (+4,6%) και του 2023 (+4,3%) και αποδίδεται κυρίως στις θετικές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το 2025 δημιουργήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή, καθώς προστέθηκαν περισσότεροι από 440.000 νέοι εκατομμυριούχοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας αύξησης. Στην Ευρώπη, η άνοδος του πλούτου σε όρους δολαρίου ενισχύθηκε και από την υποχώρηση της ισοτιμίας του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Παρότι η UBS κάνει λόγο για συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η οποία στηρίχθηκε τόσο σε χρηματοοικονομικά όσο και σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία της έκθεσης αναδεικνύουν και μια λιγότερο αισιόδοξη εικόνα.

Ειδικότερα, επισημαίνεται η συνεχής διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων από το 2020 και μετά. Παρά το γεγονός ότι η μέση αξία του παγκόσμιου πλούτου αυξάνεται, η διάμεση περιουσία, η οποία αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια την οικονομική θέση της μεσαίας τάξης, υποχώρησε στις περισσότερες χώρες που εξετάστηκαν. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του πλούτου συγκεντρώνεται σε ολοένα μικρότερο αριθμό ανθρώπων, εντείνοντας το χάσμα μεταξύ των υπερπλούσιων και του υπόλοιπου πληθυσμού.

Σημειώνεται πως για την εκπόνηση της έκθεσης, η UBS αξιοποίησε στοιχεία από 56 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 92% του παγκόσμιου πλούτου.