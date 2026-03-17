ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καφούνης: ΕΣΕΕ και SMEunited διεκδικούν αποφάσεις υπέρ των ΜμΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις
10:42 - 17 Μαρ 2026

Καφούνης: ΕΣΕΕ και SMEunited διεκδικούν αποφάσεις υπέρ των ΜμΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών ΜμΕ είναι οι αποφάσεις των οργάνων της ΕΕ το αμέσως επόμενο διάστημα, με πρώτη τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 – 20 Μαρτίου.      

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της Επιστολής που απέστειλε η SMEunited, η κορυφαία ευρωπαϊκή εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί 26 εκ. Μμε επιχειρήσεις, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προς τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών για το ζήτημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στην επιστολή τονίζεται πως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των αλυσίδων αξίας και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Για το λόγο αυτό η αρχή ThinkSmall First (Σκέψου Πρώτα σε Μικρή Κλίμακα) πρέπει να αποτελέσει το γνώμονα για τη χάραξη πολιτικής, καθώς και βασικό πυλώνα για την βέλτιστη νομοθέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η SMEunited καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να:

  • Συνεχίσει τις προσπάθειες απλούστευσης της νομοθεσίας μέσω οριζόντιων («omnibus») πακέτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απλούστευση δεν θα υπονομεύσει τη νομική ασφάλεια ούτε τις διατάξεις που εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ.
  • Σχεδιάσει τη μελλοντική νομοθεσία εξαρχής με γνώμονα τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις φιλικές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κανόνες αναλογικούς, εφαρμόσιμους και προσαρμοσμένους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Αξιολογεί κάθε νέα νομοθετική πρόταση με κριτήριο το εάν αποτελεί την καταλληλότερη προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων και το ποια θα είναι η πραγματική της επίδραση στις ΜΜΕ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης τόνισε:

«Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται στις 19 και 20 Μαρτίου να αποδείξουν έμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται τον κατεπείγοντα χαρακτήρα που έχει προσλάβει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαικών ΜμΕ, υιοθετώντας στη χάραξη πολιτικών την αρχή ThinkSmall First, την οποία θέτουμε δυναμικά και τεκμηριωμένα μαζί με την SMEunited. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα πρέπει εξαρχής να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τους στόχους των ΜμΕ ώστε, ώστε να είναι συμμέτοχες σε κάθε αναπτυξιακή πορεία και ανθεκτικές απέναντι σε κάθε κρίση. Οι κραδασμοί στις εμπορικές ΜμΕ από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα ήταν πιο εύκολο να απορροφηθούν εάν η ΕΕ και η ελληνική Πολιτεία είχαν θέσει την ενίσχυσή τους ως στρατηγική προτεραιότητα, όπως έγκαιρα είχε ζητήσει η ΕΣΕΕ σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό που επιβεβαιώνεται σήμερα είναι ότι η μικρή εμπορική επιχείρηση και η βιοτεχνία υφίστανται πρώτες το σοκ και ανακάμπτουν τελευταίες, την ώρα που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερες αντοχές, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή απάντηση οφείλει να είναι έγκαιρη, συντονισμένη και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί νέο αναπτυξιακό βηματισμό, η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστά προϋπόθεση για τη συνολική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναμένουμε ότι έστω και τώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα λάβουν αποφάσεις με αποφασιστικότητα, σύνεση και διορατικότητα».

Το διεκδικητικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ΜμΕ διαμορφώθηκε ύστερα από εντατική διαβούλευση στο ΔΣ της SMEunited της 11 Μαρτίου στο οποίο τις θέσεις της ΕΣΕΕ και του Προέδρου κ. Σταύρου Καφούνη μετέφερε ο Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων κ. Κωστής Μουσουρούλης. Στα μέλη του ΔΣ δόθηκε η Ανάλυση της ΕΣΕΕ με τα σενάρια για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ως εργαλείο τεκμηρίωσης για τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής παρέμβασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κυβέρνηση αποφεύγει ένα καθαρό «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το κράτος αγόρασε το Predator
Πολιτική

Η κυβέρνηση αποφεύγει ένα καθαρό «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το κράτος αγόρασε το Predator

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι με τη στρατιωτική τεχνολογία στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι με τη στρατιωτική τεχνολογία στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπό πίεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ρευστότητα, «κρυφές» χρεώσεις, ρυθμίσεις και διπλές ταχύτητες
Επιχειρήσεις

Υπό πίεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ρευστότητα, «κρυφές» χρεώσεις, ρυθμίσεις και διπλές ταχύτητες

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ
Επιχειρήσεις

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
22/06/2026 - 07:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 23:04

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

Ειδήσεις
21/06/2026 - 21:30

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:59

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/06/2026 - 20:48

Έρευνα αγοράς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:07

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ