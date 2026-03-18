ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Autohellas: Καθαρά κέρδη €84 εκατ. το 2025 – Πώς απάντησε στον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
09:20 - 18 Μαρ 2026

Autohellas: Καθαρά κέρδη €84 εκατ. το 2025 – Πώς απάντησε στον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιστορικό υψηλό Κύκλου Εργασιών, €1.034,1 εκατ. καταγράφει με βάση τις οικονομικές της καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, για το 2025, ο Όμιλος AUTOHELLAS, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. 

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €294,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,9%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στα €97,8 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €84 εκατ. (μείωση 6%).

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις 8 ακόμη χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο μεγαλύτερο των 65.000 αυτοκινήτων με επενδύσεις (ανανέωσης και επέκτασης) σε περίπου 20.000 νέα αυτοκίνητα εντός του 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με 10,6 εκατ. από μερίσματα των συμμετοχών στην AEGEAN και την Trade Estates. Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις 31/12/2025 διαμορφώθηκαν στα €584 εκατ., σημαντικά αυξημένα από τα αντίστοιχα €490 εκατ. στις 31/12/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,85 ευρώ / μετοχή για την χρήση του 2025.

Τα βασικά σημεία

Με βάση την ανακοίνωση καταγράφεται

• Αύξηση 5% στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου στα 1,034 εκατ.

• Ιδιαίτερα θετική δυναμική στις Μισθώσεις στην Ελλάδα

• €295 εκατ. EBITDA και €84 εκατ. Κέρδη μετά από Φόρους

• Προτεινόμενο μέρισμα 0,85 ευρώ/μετοχή

Μισθώσεις Ελλάδας (Hertz)

Η δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα κατέγραψε δυναμική πορεία στο 2025, με Κύκλο Εργασιών που αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τα €326,5 εκατ.. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις αλλά και από τις βραχυχρόνιες, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τη διεύρυνση των διαθέσιμων στόλων. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις βελτιώθηκαν οι δείκτες αξιοποίησης στόλου και ικανοποίησης πελατών, ενώ σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης του μέσου αυτοκίνητου ανά έτος μέσω ενίσχυσης της συμμέτοχης των αμέσων καναλιών διανομής, του δείκτη απασχόλησης (utilization) και της χρήσης αναβαθμισμένου μείγματος τύπων του στόλου. Η θετική πορεία υποστηρίχθηκε και από άνοδο 6,1% στις αεροπορικές αφίξεις.

Εμπορία Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών

Η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 3,1%, με οριακή βελτίωση, συνεισφέροντας συνολικά €526,9 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών. Οι εισαγωγικές εταιρίες του Ομίλου αύξησαν τον συνολικό όγκο πωλήσεων κατά 7%, με ισχυρή άνοδο στα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά μειωμένη κερδοφορία ανά πώληση με μεγαλύτερη συμμετοχή των πωλήσεων σε εταιρικούς στόλους. Στη λιανική, η κερδοφορία παρέμεινε ικανοποιητική, ενώ προστέθηκαν δύο νέα σημεία πώλησης στην Αθήνα. Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα και το After Sales κατέγραψε σημαντική αύξηση τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/Alfa Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €171,4 εκατ. το 2025, γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα και δυναμική του Ομίλου.

Διεθνής Δραστηριότητα (Hertz)

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων, έφθασε συνολικά τα €180,6 εκατ. το 2025. Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου η αυξημένη τουριστική κίνηση το 2025 έναντι του προηγούμενο έτους ενίσχυσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με υψηλότερες τιμές, βελτιωμένη διαχείριση στόλου και βέλτιστο μείγμα οχημάτων. Στις εταιρικές μισθώσεις, το μερίδιο αγοράς παρέμεινε σταθερό στα Βαλκάνια και αυξήθηκε σημαντικά στην Κύπρο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό τιμών.

Στην Πορτογαλία (την μόνη αγορά όπου η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά βραχυχρόνιες ενοικιάσεις), ο τουρισμός αυξήθηκε, όμως η ενίσχυση διαθεσιμότητας σε στόλους ενοικίασης αυτοκίνητων οδήγησε σε μείωση τιμών και πίεση στα οικονομικά μεγέθη. Η θυγατρική επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης στόλου και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποστήριξης με τρεις μονάδες, δύο εκ των οποίων ολοκληρωθήκαν τα τέλη του 2025 και μιας τρίτης που θα είναι λειτουργική στο τέλος του 2026 υποστηρίζοντας το λειτουργικό κόστος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 09:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 2024-2025: Οι top-20 αγορές και οι «πρωταθλητές» στην άνοδο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 2024-2025: Οι top-20 αγορές και οι «πρωταθλητές» στην άνοδο

Αντέχει και «τρέχει» ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς εντάσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αντέχει και «τρέχει» ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς εντάσεις

Απαίτησε στήριξη και δεν πήρε τίποτα: Ο οργισμένος Τραμπ απειλεί τους Ευρωπαίους
Ειδήσεις

Απαίτησε στήριξη και δεν πήρε τίποτα: Ο οργισμένος Τραμπ απειλεί τους Ευρωπαίους 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

Αποτελέσματα α&#039; τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.
Ανακοινώσεις

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025
Επιχειρήσεις

TÜV NORD GROUP: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και παγκόσμια εδραίωση το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ