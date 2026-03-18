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Αντέχει και «τρέχει» ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς εντάσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:15 - 18 Μαρ 2026

Αντέχει και «τρέχει» ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς εντάσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Τη δυναμική της ως τουριστικός προορισμός διατηρεί η Ελλάδα, παρά την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την Booking.com να εκφράζει αισιοδοξία για την εξέλιξη της φετινής χρονιάς. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ, η χώρα εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με βασικές αγορές –όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία– να συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση.  

Παρότι το περιβάλλον χαρακτηρίζεται «ευμετάβλητο», τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν θετική πορεία, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ομίλου. Το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών προέρχεται κυρίως από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Ανοδικά κινούνται και οι κρατήσεις για την πασχαλινή περίοδο, με την εικόνα να καταγράφεται θετική. Οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως προορισμούς εντός συνόρων, με αυξημένη ζήτηση για το διάστημα 6–12 Απριλίου σε σχέση με πέρυσι. Η εγχώρια αγορά αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα στήριξης του τουρισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας. Μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών στην Ελλάδα συγκαταλέγονται η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, το Ναύπλιο και τα Ιωάννινα, ενώ στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η Ρώμη, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

Θετικό κλίμα στον ξενοδοχειακό κλάδο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις και για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, με τον ξενοδοχειακό κλάδο να καταγράφει ισχυρές προσδοκίες. Σύμφωνα με το European Accommodation Barometer 2025, οι Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού συγκαταλέγονται στους πιο αισιόδοξους στην Ευρώπη ως προς την οικονομική πορεία και τις προοπτικές των επιχειρήσεών τους.

Την ίδια ώρα, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, προγραμματίζοντας κατά μέσο όρο εννέα νέες προσλήψεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ η συντριπτική πλειονότητα δηλώνει πρόθεση ενίσχυσης του προσωπικού. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως οι απαιτητικές συνθήκες, οι αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις και η έντονη εποχικότητα.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, η εταιρεία εντείνει τις επενδύσεις της, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συνεργασία με την OpenAI, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας («connected trip»). Μέσω εργαλείων όπως το AI Trip Planner, στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένων προτάσεων, διευρύνοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της πέρα από τα καταλύματα, σε υπηρεσίες όπως αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και εισιτήρια για αξιοθέατα.

Ικανοποίηση για δικαστική απόφαση στο Άμστερνταμ

Θετική είναι η στάση της Booking.com και απέναντι στην πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου του Άμστερνταμ σχετικά με τις ρήτρες ισοτιμίας τιμών, καθώς –όπως επισημαίνεται– δεν κρίθηκαν παράνομες. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έχουν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ θα εξετάσει την υπόθεση αυτοτελώς, χωρίς να βασιστεί αποκλειστικά σε προηγούμενες αποφάσεις άλλων αρχών.

Όπως σημείωσε ο Alessandro Callari, οι σχετικές αγωγές αφορούν μόλις το 0,1% των συνεργαζόμενων καταλυμάτων στην Ευρώπη, στοιχείο που –κατά την εταιρεία– αντανακλά τη συνολικά θετική σχέση με το δίκτυό της.

Η Booking.com, που ιδρύθηκε το 1996 στο Άμστερνταμ, διαθέτει σήμερα περισσότερες από 31 εκατομμύρια καταχωρήσεις σε πάνω από 175.000 προορισμούς παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2008, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 100.000 παρόχους καταλυμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 08:47
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