Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 2024-2025: Οι top-20 αγορές και οι «πρωταθλητές» στην άνοδο

Η νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2024-2025 αποτυπώνει μια ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου αλλά και τις διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν την ανθεκτικότητά του.

Μάλιστα αναφέρεται, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διεύρυνσης της τουριστικής σεζόν, καθώς την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στις διεθνείς αφίξεις, ενώ υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους.

Τα δεδομένα

Έτσι, το 2025 οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 31 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 1,7 εκατομμύρια ή 5,9% σε σχέση με το 2024. Καθοριστική ήταν η συμβολή των μεγάλων αστικών κέντρων, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανόδου, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη σημασία του city break ως τουριστικού προϊόντος.

Ειδικότερα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 9%, ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έφτασαν τα 2,7 εκατ. με άνοδο 10,2%. Τα περιφερειακά αεροδρόμια κατέγραψαν επίσης θετική πορεία, αγγίζοντας τα 16,3 εκατ. αφίξεων (+3,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διασπορά των αγορών προέλευσης, η οποία αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας. Παρότι οι 20 σημαντικότερες αγορές καλύπτουν το 89% των συνολικών αφίξεων, καμία δεν υπερβαίνει το 17,4%, γεγονός που περιορίζει την εξάρτηση από μεμονωμένες χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την πρώτη θέση με 5,4 εκατ. αφίξεις (+3,5%), ενώ η Γερμανία ακολούθησε με 5,1 εκατ., καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη.

Οι κορυφαίες αγορές

Αναλυτικά, στη μελέτη. καταγράφονται οι αντίστοιχες μεταβολές των 20 πρώτων χωρών προέλευσης οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 89% των επιβατών για το 2025. Στην πρώτη θέση των επιβατών προέλευσης εξωτερικού διατηρήθηκε η αγορά του Ην. Βασιλείου με 5,4 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση (+3,5%) ή +183 χιλ. σε απόλυτα μεγέθη.

Η Γερμανία παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 5,1 εκατ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +279 χιλ./+5,8%. Στην τρίτη θέση διατηρήθηκε η Ιταλία με 2,6 εκατ. αφίξεις και στην τέταρτη θέση παρέμεινε η Γαλλία με 1,8 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +104 χιλ./+4,2% και +15 χιλ./+0,8% αντίστοιχα.

Η πεντάδα συμπληρώνεται με την Πολωνία, με 1,5 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +97 χιλ./+6,7%. Από τις πέντε πρώτες χώρες προέρχεται το 53% των επιβατών που αφίχθησαν στην Ελλάδα το 2025. Στην έκτη θέση με 1,2 εκατ. αφίξεις διατηρήθηκε η Ολλανδία, καταγράφοντας μείωση -6 χιλ./-0,5%. Το Ισραήλ ανέβηκε στην έβδομη θέση, κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα κατάταξης, με 1,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +243 χιλ./+27,2%.

Αντίθετα, η Κύπρος έχασε μία θέση στον πίνακα κατάταξης και υποχώρησε στην όγδοη θέση με 1,1 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +72 χιλ./+7,2%. Στην ένατη θέση διατηρήθηκε η Ελβετία, με 926 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +37 χιλ./+4,2%, ενώ στην δέκατη θέση παρέμεινε η Αυστρία με 894 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση +24 χιλ./+2,8%

Στην 11η θέση ανέβηκε η Τουρκία, κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα κατάταξης, με 767 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +97 χιλ./+14,5%. Στην 12η θέση ανέβηκαν οι ΗΠΑ, κερδίζοντας δύο θέσεις στον πίνακα κατάταξης με 724 χιλ. επιβάτες και αύξηση +113 χιλ./+18,5%. Αντίθετα, το Βέλγιο υποχώρησε στην 13η θέση, χάνοντας δύο θέσεις στην κατάταξη, με 692 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας μείωση -15 χιλ./-2,1%. Η Ισπανία ανέβηκε στην 14η θέση με 674 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +75 χιλ./+12,5%, ενώ η Δανία υποχώρησε στην 15η θέση με 661 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +42 χιλ./+6,8%.

Η Σουηδία παρέμεινε στη 16η θέση με 588 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +20 χιλ./+3,5% και η Τσεχία παρέμεινε σταθερή στη 17η θέση με 576 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση +23 χιλ./+4,2%. Στη 18η θέση παρέμεινε η Ρουμανία με 523 χιλ. επιβάτες και αύξηση +15 χιλ./+3,0%. Η Ουγγαρία ανέβηκε στην 19η θέση, κερδίζοντας μία θέση, με 403 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +34 χιλ./+9,1%.

Τέλος, η Νορβηγία υποχώρησε στην 20η θέση με 390 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας οριακή μείωση -0,2 χιλ./-0,1%.συνολικός αριθμός των αφίξεων το 2024 έφθασε τα 29,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +2,6 εκατ./ +9,7%. σε σχέση με το 2023 που είχαν καταγραφεί 26,7 εκατ. επιβάτες.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και σε επίπεδο επιμέρους αγορών ανά προορισμό. Για την Αθήνα, οι βασικές αγορές προέλευσης είναι η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κύπρος. Στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ στα περιφερειακά αεροδρόμια κυριαρχούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία.

Ο ΔΑΑ "Ελ, Βενιζέλος"

Αναλυτικά, με βάση τη μελέτη, το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Δ.Α.Α.) για το 2025 διαμορφώθηκε σε 12,0 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +989 χιλ. επιβατών ή +9,0%. Οι 20 κυριότερες αγορές του 2025 για το αεροδρόμιο της Αθήνας αντιπροσωπεύουν το 85% των επιβατών. Αναλυτικά, η Ιταλία παραμένει στην πρώτη θέση με 1,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση +42 χιλ./+3,7%.

Η Γερμανία διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση με 1,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +23 χιλ./+2,2% ενώ το Ην. Βασίλειο παρέμεινε στην τρίτη θέση με 1,0 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση +41 χιλ./+4,1%. Η Γαλλία παραμένει στην τέταρτη θέση με 773 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση +13 χιλ./+1,7% ενώ η Κύπρος διατηρεί την πέμπτη θέση με 760 χιλ. επιβάτες σημειώνοντας αύξηση +61 χιλ./+8,7%.

Οι πέντε πρώτες χώρες αντιστοιχούν στο 40% των συνολικών επιβατών για το 2025. Οι ΗΠΑ παραμένουν στην έκτη θέση με 723 χιλ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση +113 χιλ./+18,5% και η Τουρκία στην έβδομη θέση με 649 χιλ. επιβάτες σημειώνοντας αύξηση +59 χιλ./+10,0%. Η Ισπανία διατηρήθηκε στην όγδοη θέση με 593 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +80 χιλ./+15,6% και το Ισραήλ παρέμεινε στην ενάτη θέση με 586 χιλ. επιβάτες σημειώνοντας +109 χιλ./+22,8%. Η δεκάδα ολοκληρώνεται με την Ελβετία, η οποία παραμένει στην δέκατη θέση με 442 χιλ. επιβάτες (+32 χιλ./+7,8%). Στην 11η θέση, παρέμεινε η Ολλανδία με 371 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +30 χιλ./+8,8%.

Η περιφέρεια

Ειδικότερα, στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2025 καταγράφηκαν 16,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +486 χιλ./+3,1% σε σχέση με το 2024. Μάλιστα, οι 20 κυριότερες αγορές του 2025 για περιφερειακά αεροδρόμια, αντιπροσωπεύουν το 97% των επιβατών. Αναφορικά με τις διεθνείς αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια, το Ην. Βασίλειο βρίσκεται στην πρώτη θέση με 4,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +137 χιλ./+3,4%. Η Γερμανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 3,1 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση +204 χιλ./+6,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 1,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +47 χιλ./+4,1%.

Η Πολωνία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με 1,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +40 χιλ./+3,8%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 934 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας μείωση -4 χιλ./-0,4%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 759 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση -46 χιλ./-5,7%.

Η Αυστρία ακολουθεί στην έβδομη θέση με 522 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +23 χιλ./+4,5%. Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Τσεχία με 469 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +1 χιλ./+0,3% και στην ένατη θέση η Δανία με 468 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +11 χιλ./+2,4%.

Ουσιαστικά, σε όρους δυναμικής ανάπτυξης, τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσίασαν το Ισραήλ (+27,2%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (+18,5%) και η Τουρκία (+14,5%), ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση της ζήτησης.

Παράλληλα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την παραδοσιακή εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού, με τον Ιούλιο να αποτελεί τον μήνα αιχμής, συγκεντρώνοντας 5,2 εκατ. αφίξεις ή το 16,6% του συνόλου. Ωστόσο, η μελέτη καταγράφει σαφείς ενδείξεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, καθώς οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης εντοπίζονται εκτός της υψηλής σεζόν — κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους.

Το Ισραήλ κέρδισε τρεις θέσεις στον πίνακα κατάταξης και ανέβηκε στη 10η θέση με 463 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +104 χιλ./+29,1%. Η Σουηδία υποχώρησε μία θέση και βρέθηκε στην 11η θέση με 445 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας μείωση -4 χιλ./-1,1%. Η Ελβετία κατατάσσεται στη 12η θέση με 401 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση +4 χιλ./+1,1% ενώ το Βέλγιο υποχώρησε δύο θέσεις και βρέθηκε στη 13η θέση με 373 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας μείωση -31 χιλ./-7,7%. Στην 14η θέση βρίσκεται η Νορβηγία με 330 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας οριακή μείωση -328/-0,1%. Η Ρουμανία κέρδισε μία θέση και ανέβηκε στη 15η θέση με 281 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +11 χιλ./+4,2%. Αντίθετα, η Φινλανδία υποχώρησε στην 16η θέση με 266 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση -20 χιλ./-7,1%.

Η όλη εικόνα, πάντως, με βάση το ΙΝΣΕΤΕ, αναδεικνύει τη σημασία επενδύσεων σε προϊόντα εκτός αιχμής, καθώς η ζήτηση φαίνεται να υπάρχει και να μπορεί να αξιοποιηθεί με την κατάλληλη προσφορά. Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός τουριστικού τομέα που όχι μόνο αναπτύσσεται, αλλά και ωριμάζει, ενισχύοντας σταδιακά τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του.

Στα κύρια σημεία της μελέτης συγκαταλέγονται τα εξής:



Γενικά

• Ο συνολικός αριθμός των αφίξεων το 2025 έφθασε τα 31,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +1,7 εκατ./+5,9% σε σχέση με το 2024 που είχαν καταγραφεί 29,3 εκατ. επιβάτες.

Το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων το 2025: στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Δ.Α.Α.) για το 2025 διαμορφώθηκε σε 12,0 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +989 χιλ. επιβατών ή +9,0% . στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για το 2025 διαμορφώθηκε σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +249 χιλ. επιβατών ή +10,2% . στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2025 καταγράφηκαν 16,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση +486 χιλ./+3,1% .





Τop αγορές

Στην πρώτη θέση των επιβατών προέλευσης εξωτερικού διατηρήθηκε η αγορά του Ην. Βασιλείου με 5,4 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση (+ 3,5% ) ή +183 χιλ. σε απόλυτα μεγέθη.

με αφίξεις, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση (+ ) ή σε απόλυτα μεγέθη. Η Γερμανία παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 5,1 εκατ. επιβάτες παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη +279 χιλ./+5,8% .

παρέμεινε στη δεύτερη θέση με επιβάτες παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη . Το top-5 κύριων αγορών για τον Δ.Α.Α: Ιταλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρος .

. Το top-5 κύριων αγορών για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης: Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Κύπρος, Ιταλία και Πολωνία .

. Το top-5 κύριων αγορών για τα περιφερειακά αεροδρόμια: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία .

. Οι top-20 αγορές καλύπτουν 89% των αφίξεων, αλλά καμία μεμονωμένη αγορά δεν ξεπερνά το 17,4% (Ην. Βασίλειο, 5,4 εκατ./31 εκατ.)

(Ην. Βασίλειο, 5,4 εκατ./31 εκατ.) Οι διεθνείς αφίξεις στα πρώτα πέντε αεροδρόμια αντιπροσωπεύουν το 77% του συνόλου των διεθνών αφίξεων το 2024.

Ποσοστιαίες Μεταβολές

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το Ισραήλ με +27,2% .

με . Ακολουθούν οι ΗΠΑ +18,5%και η Τουρκία +14,5%.

Περίοδος Αιχμής