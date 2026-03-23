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Νέα επενδυτική κίνηση της AKTOR σε ΑΠΕ με έργα σε Εύβοια και Κιλκίς
Επιχειρήσεις
20:41 - 23 Μαρ 2026

Νέα επενδυτική κίνηση της AKTOR σε ΑΠΕ με έργα σε Εύβοια και Κιλκίς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον στρατηγικό του σχεδιασμό και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των έργων ΑΠΕ με στόχο την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, συμβάλλοντας στην παραγωγή αξίας και την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, με βάση ανακοίνωση , “o Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει 7 αιολικούς σταθμούς στην Εύβοια, ισχύος 145 MW, ενώ, προχώρησε, παράλληλα, σε συμφωνία εξαγοράς για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκώνσταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και τις υπό εξέταση συναλλαγές, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία αναμένεται να υπερβεί τα 400MW εντός του 2026.

Εξαγορά της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει συγκρότημα 7 αιολικών σταθμών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καρύστου. Τα έργα διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW και ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος τους (capacity factor) εκτιμάται σε 38%. Πρόκειται για έργα που είχαν αναπτυχθεί σε προηγούμενο χρόνο από την EDP Renewables Europe.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου σε €20 εκατ., ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται συνήθεις όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αναβλητικών αιρέσεων και σταδιακής καταβολής του τιμήματος συνδεδεμένης με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την πρόοδο υλοποίησης των έργων. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησής τους, εκτιμάται ότι τα έργα θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής, με την έναρξη τηςλειτουργίας να τοποθετείται στο Δ’ τρίμηνο του 2028. Ενώ η συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου εκτιμάται περί τα €25 εκατ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και αποτελεί έμπρακτη επενδυτική υποστήριξη στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας, που συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας, σύμφωνα και με τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετη εξαγορά και ενίσχυση χαρτοφυλακίου

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε συναλλαγή για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκώνσταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13,013 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με καθαρό τίμημα περίπου 3,5 εκατ.,ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR σε έργα φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία ή σε αναμονή ηλέκτρισης, η εγκατεστημένη ισχύς του οποίου ανέρχεταισυνολικά σε 173ΜW. Μάλιστα, με βάση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και τις υπό εξέταση συναλλαγές αυτό αναμένεται να υπερβεί τα 400MW εντός του 2026.

Ισορροπημένο και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο

Με τις δύο αυτές νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ως προς το μείγμα τεχνολογιών, ανθεκτικού στους κινδύνους και αποδοτικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία εντός του Β’ εξαμήνου του 2026 έργων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW. Και θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με νέες στοχευμένεςεξαγορές.”

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