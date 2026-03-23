Νέα επενδυτική κίνηση της AKTOR σε ΑΠΕ με έργα σε Εύβοια και Κιλκίς

Συγκεκριμένα, με βάση ανακοίνωση , “o Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει 7 αιολικούς
Εξαγορά της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει συγκρότημα 7 αιολικών σταθμών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καρύστου. Τα έργα διαθέτουν περιβαλλοντική
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου σε €20 εκατ., ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται συνήθεις όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αναβλητικών αιρέσεων και σταδιακής καταβολής του τιμήματος συνδεδεμένης με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την πρόοδο υλοποίησης των έργων. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησής τους, εκτιμάται ότι τα έργα θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής, με την έναρξη τηςλειτουργίας να τοποθ
Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και αποτελεί έμπρακτη επενδυτική υποστήριξη στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας, που συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας, σύμφωνα και με τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπρόσθετη εξαγορά και ενίσχυση χαρτοφυλακίου
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε συναλλαγή για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκώνσταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13,013 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με καθαρό τίμημα περίπου €3,5 εκατ.,ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR σε έργα φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία ή σε αναμονή ηλέκτρισης, η εγκατεστημένη ισχύς του οποίου ανέρχεταισυνολικά σε 173ΜW. Μά
Ισορροπημένο και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο
Με τις δύο αυτές νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ως προς το μείγμα τεχνολογιών, ανθεκτικού στους κινδύνους και αποδοτικού χαρτοφυλακίου ενεργ