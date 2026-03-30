ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλαστικά Θράκης: Εξαγορά της BHA Holdings και επέκταση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Επιχειρήσεις
09:52 - 30 Μαρ 2026

Πλαστικά Θράκης: Εξαγορά της BHA Holdings και επέκταση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης προχωρά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή αναπτυξιακή του πορεία, ανακοινώνοντας την εξαγορά του 100% της BHA Holdings Pty Ltd (Bulk Handling Australia), εταιρείας με ισχυρή παρουσία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.  

Η BHA Holdings, μέσω των θυγατρικών της σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, διαθέτει παρουσία άνω των 40 ετών στις τοπικές αγορές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες συσκευασίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η γεωργία, η εξορυκτική βιομηχανία, η χημική βιομηχανία και τα τρόφιμα.

Η εξαγορά, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης, καθώς αφορά μια εταιρεία με δραστηριότητα στον κλάδο των μεγασάκων, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με τοπική παρουσία σε Ιρλανδία, Σκανδιναβία και Ελλάδα. Η ένταξη της BHA Holdings στον Όμιλο δημιουργεί σημαντικές συνέργειες με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τις εμπορικές του δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα παροχής ακόμη πιο ολοκληρωμένων λύσεων στις τοπικές αγορές.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω την ήδη ισχυρή θέση του στον κλάδο των μεγασάκων, η οποία δεν αποτελεί μόνο μια γεωγραφική επέκταση, αλλά και μια στοχευμένη επένδυση που ενισχύει το παραγωγικό, εμπορικό και προϊοντικό αποτύπωμα του Ομίλου. Η συμφωνία αυτή θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων όχι μόνο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, αλλά και ευρύτερα του χαρτοφυλακίου προϊόντων του Ομίλου στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Επιπλέον, η αντίστροφη εποχικότητα των αγορών αυτών σε σχέση με την Ευρώπη, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής βάσης του Ομίλου σε ετήσια βάση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Δ. Μαλάμος, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους της BHA Holdings στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης. Πρόκειται για μια εξαγορά με ξεκάθαρη στρατηγική αξία, καθώς αφορά μια εταιρεία με συναφή δραστηριότητα και ισχυρή θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Η προσθήκη της BHA Holdings ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές μας, δημιουργεί ουσιαστικές συνέργειες με τις υπάρχουσες δραστηριότητές μας και διευρύνει το διεθνές μας αποτύπωμα. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας σε έναν κλάδο όπου ήδη διαθέτουμε ισχυρή εμπορική και παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, επεκτεινόμενοι πλέον και στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας» σε έναν κλάδο

Ο Γενικός Διευθυντής της BHA Holdings Pty Ltd, Raymond Purcell, ανέφερε:

«Η ένταξή μας στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος ενός ισχυρού διεθνούς Ομίλου με μακροπρόθεσμο όραμα, σημαντική τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και θα ενισχύσει περαιτέρω την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κίνα δοκίμασε βαλλιστικό πύραυλο στον Ειρηνικό - Έντονη αντίδραση της Αυστραλίας
Ειδήσεις

Η Κίνα δοκίμασε βαλλιστικό πύραυλο στον Ειρηνικό - Έντονη αντίδραση της Αυστραλίας

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16
Ειδήσεις

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών
Υγεία

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ