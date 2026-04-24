Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ: Επενδύσεις €24 δισ. και EBITDA €4,6 δισ. έως το 2030

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Ένα φιλόδοξο, έντονα αναπτυξιακό πλάνο παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΗ στην επενδυτική κοινότητα, θέτοντας στο επίκεντρο, με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις, επενδύσεις ύψους €24 δισ. έως το 2030 και στόχο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) €4,6 δισ. Το πρόγραμμα συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη ενώ συνδέεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία, ενίσχυση των ΑΠΕ και επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού — με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ.

Συνολικά, το πλάνο αποτυπώνει μια επιθετική στρατηγική ανάπτυξης που φιλοδοξεί να καταστήσει τον Όμιλο έναν από τους βασικούς ενεργειακούς παίκτες στην Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας — με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρεται η χρηματοδότηση προβλέπεται να προέλθει κυρίως από λειτουργικές ταμειακές ροές και από επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4 δισ. με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιτάχυνση ανάπτυξης σε τρεις άξονες

Το νέο business plan επιδιώκει, με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ, την αξιοποίηση ευκαιριών σε τρεις βασικούς τομείς:

ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία

επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

είσοδος στον τομέα των μεγάλων Data Centers

Η εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή CSEE θα αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, ενώ η απόσυρση μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις δημιουργούν συνθήκες ενεργειακής στενότητας.

Data Center στη Δυτική Μακεδονία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μεγάλων ψηφιακών υποδομών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με πιθανή επέκταση έως 1 GW.

Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να λειτουργήσει έως το 2028, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με διεθνείς hyperscalers, με βάση πάντα το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των πρώην λιγνιτικών περιοχών.

Σημαντική αύξηση ισχύος και γεωγραφική επέκταση

Παράλληλα, ο Όμιλος στοχεύει, με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ, σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030 από 12,4 GW το 2025.

Ειδικότερα:

στην Ελλάδα η ισχύς θα φτάσει τα 13,3 GW

στη Ρουμανία θα αυξηθεί σε 5,3 GW

σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία προβλέπεται επέκταση στα 3,5 GW

προβλέπεται είσοδος σε νέες αγορές όπως Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία

Έως το 2030, το 45% της ισχύος θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας — με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ.

Οικονομικοί στόχοι και χρηματοδότηση

Την ίδια ώρα, οι οικονομικοί στόχοι του σχεδίου προβλέπουν:

EBITDA €4,6 δισ. το 2030 (από €2 δισ. το 2025)

καθαρά κέρδη €1,5 δισ.

σημαντική αύξηση μερίσματος

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου θα γίνει:

κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές

κατά 31% από δανεισμό

κατά 15% από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €4 δισ. — με βάση το σχέδιο της διοίκησης της ΔΕΗ

ΑΜΚ €4 δισ. και ενίσχυση ισολογισμού

Σε σχέση με τη διαδικασία, η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας και η επιτάχυνση των επενδύσεων.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαΐου.

Από τον μετασχηματισμό στην περιφερειακή ηγεσία

Συνολικά, εταιρεία υπογραμμίζει ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει υλοποιήσει ριζικό μετασχηματισμό, εξελισσόμενη σε καθετοποιημένο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με παρουσία σε πολλαπλούς τομείς.

Σήμερα εξυπηρετεί περίπου 8,6 εκατ. πελάτες και αναπτύσσει δραστηριότητες που εκτείνονται από την ενέργεια έως τις τηλεπικοινωνίες και το retail τεχνολογίας.