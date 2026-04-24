ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H έλλειψη κοινής άμυνας και κεφαλαιογοράς «φρενάρει» την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Οικονομία
13:51 - 24 Απρ 2026

H έλλειψη κοινής άμυνας και κεφαλαιογοράς «φρενάρει» την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι δομικές αδυναμίες αλλά και οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο αυξανόμενου γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού αναδείχθηκαν σε σχετικό πάνελ στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Κωνσταντίνος Μπίκας, Πρέσβης (ε.τ.), πρώην Επικεφαλής της ΕΥΠ και International Business Director στη Metlen Energy & Metals, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη υπήρξε «εξαιρετικά επιτυχημένη» ως προς τον αρχικό της στόχο -τη διασφάλιση της ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- ωστόσο η εξέλιξή της συνοδεύτηκε από αυξανόμενες προκλήσεις. Όπως σημείωσε, η ΕΕ δεν αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη κοινής άμυνας και ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες παραμένουν αρμοδιότητες των κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απουσία ένωσης κεφαλαιαγορών, επισημαίνοντας ότι «τεράστια κεφάλαια παραμένουν εγκλωβισμένα σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου διοχετεύονται δυναμικά στην οικονομία και την καινοτομία. Παράλληλα, ανέδειξε το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και ρεαλιστική στόχευση πολιτικών, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία δημιουργίας θέσεων εργασίας και πλούτου ενδέχεται να ενισχύσει ακραίες πολιτικές τάσεις.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στη σύνδεση ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, προειδοποιώντας ότι η απώλεια βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ευρώπη -λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και επενδυτικών περιορισμών- έχει άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση και τη σταθερότητα των κοινωνιών. Υπογράμμισε ότι «η μεταφορά παραγωγής εκτός Ευρώπης και η αδυναμία αξιοποίησης κεφαλαίων, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, εντείνουν το χάσμα ανταγωνιστικότητας». Τόνισε επίσης ότι «η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και δημοσιονομικής ενοποίησης περιορίζει τη δυνατότητα συλλογικής δράσης», ενώ προειδοποίησε πως η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας συνιστά και ζήτημα ασφάλειας.

Όπως σημείωσε, «απαιτούνται πιο ευέλικτες μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών και λιγότερη ιδεολογική προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική και πολιτική σταθερότητα».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Δρακουλαράκος, Director Communications Europe της Philip Morris International, σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, χαρακτηρίζοντάς την «ασπίδα» σε περιόδους κρίσεων, όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία και όχι μια μάχη με τέλος. Αναφερόμενος στην έκθεση Ντράγκι, επισήμανε ότι ενώ υπάρχει σαφής κατεύθυνση πολιτικής, η υλοποίηση παραμένει περιορισμένη. Εντόπισε κενά στην καινοτομία και τις επενδύσεις, ενώ χαρακτήρισε το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ως παράγοντα που συχνά λειτουργεί ανασταλτικά, «σαν μία μορφή φορολόγησης» που περιορίζει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Τόνισε την ανάγκη για «κατάλληλη και αναλογική» ρύθμιση που να στηρίζει, και όχι να αναστέλλει, την καινοτομία, επισημαίνοντας ότι στην Ευρώπη συχνά η ρύθμιση προηγείται της τεχνολογικής εξέλιξης, σε αντίθεση με άλλες αγορές. Υπογράμμισε ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη ανοιχτότητας αλλά και στρατηγική αδυναμία, ενώ σημείωσε πως η οικονομική ισχύς της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επιρροής σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με τη συμβολή της Philip Morris International, ανέφερε ότι η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε εναλλακτικά, λιγότερο βλαπτικά προϊόντα, επιδιώκοντας τη μετάβαση των καπνιστών σε νέες λύσεις, με σημαντικό μέρος των εσόδων της να προέρχεται πλέον από αυτές τις δραστηριότητες.

Η Mariana Bozesan, President της AQAL Capital και μέλος του Club of Rome, εστίασε στη διάσταση της εμπιστοσύνης και του φόβου, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψή τους επηρεάζει καθοριστικά τη διάθεση επενδύσεων. Όπως σημείωσε, «σε ένα περιβάλλον πολλαπλών πλανητικών κρίσεων -από την κλιματική αλλαγή έως τη βιοποικιλότητα- απαιτείται μια πιο ολιστική και λιγότερο εγωκεντρική προσέγγιση».

Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντικές ευκαιρίες να κατευθύνει κεφάλαια σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, η διατροφική ασφάλεια και οι μεταφορές, «επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία, εφόσον ξεπεραστούν οι φόβοι που οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση κέρδους».

Υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή ρύθμιση, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συχνά διαμορφώνεται υπό το βάρος φόβου και ελλιπούς κατανόησης των τεχνολογιών, γεγονός που περιορίζει την καινοτομία. Επισήμανε ότι «η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη βασικών μοντέλων AI και κινδυνεύει να μείνει πίσω σε κρίσιμες τεχνολογικές εξελίξεις, την ώρα που άλλες δυνάμεις κινούνται ταχύτερα». Τόνισε την ανάγκη για πιο ουσιαστική κατανόηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, προτείνοντας επενδύσεις σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, η πυρηνική σύντηξη, η διατροφική ασφάλεια και οι νέες τεχνολογίες, με στόχο τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την αντιμετώπιση πλανητικών προκλήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν

Bitcoin: Από τον φόβο στο «FOMO» σε 72 ώρες – Ράλι με προειδοποιήσεις για νέα διόρθωση
Νομίσματα

Bitcoin: Από τον φόβο στο «FOMO» σε 72 ώρες – Ράλι με προειδοποιήσεις για νέα διόρθωση

ΕΚΚΟΜΕΔ: Κάθε ευρώ δημόσιας δαπάνης αποδίδει 4,2 ευρώ στην οικονομία
Magazino

ΕΚΚΟΜΕΔ: Κάθε ευρώ δημόσιας δαπάνης αποδίδει 4,2 ευρώ στην οικονομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση
Ανεμοδείκτης

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Η κατάσταση που επικρατεί στα ενεργά πύρινα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ