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Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη €281 εκατ. και ισχυρή αύξηση καταθέσεων στο πρώτο τρίμηνο
Αναλύσεις
10:47 - 30 Απρ 2026

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη €281 εκατ. και ισχυρή αύξηση καταθέσεων στο πρώτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα για το 2026, παρουσιάζοντας στο πρώτο τρίμηνο ισχυρή πιστωτική επέκταση, σημαντική αύξηση καταθέσεων και κεφαλαίων υπό διαχείριση, καθώς και υψηλή κερδοφορία που ευθυγραμμίζεται με τους ετήσιους στόχους.

Όπως ανακοίνωσε η συστημική τράπεζα την Πέμπτη (30/4), σημείωσε κε καθαρά κέρδη €281 εκατ., απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15% και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, βελτιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της τροχιά, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου.

Κύριες εξελίξεις 1ου τριμήνου 2026

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

  • €38,6 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
  • Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €30 εκατ. στο 1ο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ.
  • Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €64,9 δισ., με άνοδο 6% σε ετήσια βάση
  • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο 1ο τρίμηνο

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους

  • Ισχυρή κερδοφορία στα €281 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026
  • €0,21 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των €90 σεντς
  • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €6,11, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με τα καταβληθέντα μερίσματα, δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% ετησίως
  • Βασικά έσοδα €692 εκατ., +8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια
  • Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €210 εκατ., 32% υψηλότερα ετησίως, με τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%
  • Δείκτης αποτελεσματικότητας κόστους στο 37% επιβεβαιώνοντας λειτουργική πειθαρχία παρά την προσωρινή επίδραση στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από τη μεταβλητότητα των αγορών
  • Διανομή σε μετρητά ποσού €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2025 εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 15 Ιουν.26, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών

Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου

  • Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στις 32 μονάδες βάσης
  • Δείκτης NPE στο 2,1%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη των NPE στο 70% από 64% αντίστοιχα
  • Βελτιστοποίηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 68%, μέσω της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης της ελληνικής αγοράς
  • Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

  • Δείκτης CET1 στο 12,6% ενσωματώνοντας την ισχυρή αύξηση των δανείων, την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 57% επί των κερδών του 2026, και την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC. Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G

Μεγάλου: Ισχυρή εκκίνηση της Τράπεζα Πειραιώς το 2026 με ανθεκτική κερδοφορία και δυναμική ανάπτυξη

«H επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,1. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. στο 1ο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, υποστηριζόμενα από τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, και την τραπεζοασφάλιση. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων αντανακλάται στη διαμόρφωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37%, και στο οργανικό κόστος κινδύνου των 32 μονάδων βάσης.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας για διανομές προς τους μετόχους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά, ποσού €494 εκατ. ή €0,4 ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο. Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025.

Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της Snappi, η οποία έχει φθάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και πρωτοβουλίες ESG, περιλαμβάνοντας νέες fintech συνεργασίες και πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης.

Εισήλθαμε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, σαφή κεφαλαιακή στρατηγική και ανθεκτικό ισολογισμό, με προσήλωση προς την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και πελάτες μας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 10:52
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