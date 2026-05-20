Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Καθώς η Αθήνα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad, η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές και Επίσημος Συνεργάτης Πληρωμών της Euroleague Basketball, συμβάλλει στη μετατροπή της διοργάνωσης σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός, σε μια διασυνδεδεμένη εμπειρία για ολόκληρη την πόλη, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad αποτελεί όχι μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση για την Αθήνα, αλλά και μια ευκαιρία για ολόκληρη την πόλη να ενώσει τις δυνάμεις της και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πέρα από τον αγώνα. Από τις μετακινήσεις και τον πολιτισμό έως την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικοί τομείς της πόλης λειτουργούν συντονισμένα, σαν μια ομάδα, με τον καθένα να συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας. Η Visa υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, συνδέοντας ανθρώπους, επιχειρήσεις και υπηρεσίες μέσω απρόσκοπτων ψηφιακών πληρωμών, διασφαλίζοντας ότι η πόλη λειτουργεί σε απόλυτο συγχρονισμό σε μία από τις πιο σημαντικές της στιγμές.

«Ο ρόλος μας στη Visa εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τη διάρκεια των αγώνων», δήλωσε η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ. «Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι φτάνουν στην Αθήνα, κάθε αλληλεπίδραση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Διευκολύνοντας ασφαλείς και απρόσκοπτες ψηφιακές εμπειρίες πληρωμών στις μετακινήσεις, τον πολιτισμό και τις καθημερινές συναλλαγές, συμβάλλουμε ώστε οι επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία της Αθήνας στο έπακρο, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες και τις επιχειρήσεις».

Για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν από το εξωτερικό αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τα όρια του γηπέδου. Οι μετακινήσεις στην πόλη, η πρόσβαση σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και η εστίαση και οι αγορές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας. Η Visa στηρίζει την Αθήνα, συμβάλλοντας ώστε όλες αυτές οι εμπειρίες να είναι απλές, γρήγορες και ασφαλείς, διασφαλίζοντας ότι οι καθημερινές δραστηριότητες εξελίσσονται ομαλά ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, η Visa υποστηρίζει το σύστημα ανέπαφων πληρωμών “tap-to-ride” στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας, επιτρέποντας σε κατοίκους και επισκέπτες να χρησιμοποιούν την κάρτα τους ή το ψηφιακό τους πορτοφόλι για την πρόσβαση σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ, απλοποιώντας τις μετακινήσεις σε περιόδους αιχμής. Παράλληλα, η τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης,διευκολύνει τους επισκέπτες να κινούνται εύκολα μεταξύ αθλητισμού και πολιτισμού, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία.

Στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας βρίσκεται το ανθεκτικό παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Visa, το οποίο επιτρέπει σε διεθνείς και εγχώριους κατόχους καρτών να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια και σιγουριά σε καταστήματα, εστιατόρια και επιχειρήσεις σε όλη την Αθήνα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία κατα τη διάρκεια ενός από τα πιο δυναμικά διεθνή Σαββατοκύριακα της πόλης.

Η Visa συνδέει τους ανθρώπους με τις στιγμές που αγαπούν, καθιστώντας τις εμπειρίες απρόσκοπτες, ασφαλείς και προσβάσιμες. Μέσω της συνεργασίας της με την Euroleague Basketball, συμβάλλει στη μετατροπή του 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad σε μια ολοκληρωμένη, συνδεδεμένη εμπειρία σε επίπεδο πόλης που ενισχύει την Αθήνα και την τοπική της οικονομία.