ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα
Επιχειρήσεις
15:53 - 20 Μάι 2026

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς η Αθήνα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad, η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές και Επίσημος Συνεργάτης Πληρωμών της Euroleague Basketball, συμβάλλει στη μετατροπή της διοργάνωσης σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός, σε μια διασυνδεδεμένη εμπειρία για ολόκληρη την πόλη, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.  

Το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad αποτελεί όχι μόνο μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση για την Αθήνα, αλλά και μια ευκαιρία για ολόκληρη την πόλη να ενώσει τις δυνάμεις της και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πέρα από τον αγώνα. Από τις μετακινήσεις και τον πολιτισμό έως την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα, διαφορετικοί τομείς της πόλης λειτουργούν συντονισμένα, σαν μια ομάδα, με τον καθένα να συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας. Η Visa υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, συνδέοντας ανθρώπους, επιχειρήσεις και υπηρεσίες μέσω απρόσκοπτων ψηφιακών πληρωμών, διασφαλίζοντας ότι η πόλη λειτουργεί σε απόλυτο συγχρονισμό σε μία από τις πιο σημαντικές της στιγμές.

«Ο ρόλος μας στη Visa εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τη διάρκεια των αγώνων», δήλωσε η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ. «Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι φτάνουν στην Αθήνα, κάθε αλληλεπίδραση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Διευκολύνοντας ασφαλείς και απρόσκοπτες ψηφιακές εμπειρίες πληρωμών στις μετακινήσεις, τον πολιτισμό και τις καθημερινές συναλλαγές, συμβάλλουμε ώστε οι επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία της Αθήνας στο έπακρο, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες και τις επιχειρήσεις».

Για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν από το εξωτερικό αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, το 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τα όρια του γηπέδου. Οι μετακινήσεις στην πόλη, η πρόσβαση σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και η εστίαση και οι αγορές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας. Η Visa στηρίζει την Αθήνα, συμβάλλοντας ώστε όλες αυτές οι εμπειρίες να είναι απλές, γρήγορες και ασφαλείς, διασφαλίζοντας ότι οι καθημερινές δραστηριότητες εξελίσσονται ομαλά ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, η Visa υποστηρίζει το σύστημα ανέπαφων πληρωμών “tap-to-ride” στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας, επιτρέποντας σε κατοίκους και επισκέπτες να χρησιμοποιούν την κάρτα τους ή το ψηφιακό τους πορτοφόλι για την πρόσβαση σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ, απλοποιώντας τις μετακινήσεις σε περιόδους αιχμής. Παράλληλα, η τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης,διευκολύνει τους επισκέπτες να κινούνται εύκολα μεταξύ αθλητισμού και πολιτισμού, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία.

Στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας βρίσκεται το ανθεκτικό παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Visa, το οποίο επιτρέπει σε διεθνείς και εγχώριους κατόχους καρτών να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια και σιγουριά σε καταστήματα, εστιατόρια και επιχειρήσεις σε όλη την Αθήνα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία κατα τη διάρκεια ενός από τα πιο δυναμικά διεθνή Σαββατοκύριακα της πόλης.

Η Visa συνδέει τους ανθρώπους με τις στιγμές που αγαπούν, καθιστώντας τις εμπειρίες απρόσκοπτες, ασφαλείς και προσβάσιμες. Μέσω της συνεργασίας της με την Euroleague Basketball, συμβάλλει στη μετατροπή του 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad σε μια ολοκληρωμένη, συνδεδεμένη εμπειρία σε επίπεδο πόλης που ενισχύει την Αθήνα και την τοπική της οικονομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν
Ειδήσεις

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague
Magazino

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα σήμερα είναι δυναμικός προορισμός city break
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα σήμερα είναι δυναμικός προορισμός city break

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ