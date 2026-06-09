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Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.
Επιχειρήσεις
16:04 - 09 Ιουν 2026

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου της Premia Properties, ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων. Εκ τούτου, η διαδικασία μετατίθεται για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 11:00 το πρωί, οπότε και θα επιχειρηθεί εκ νέου η σύγκληση της συνέλευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59, 11521, Αθήνα, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 27.89% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ και την από 26.05.2026 Πρόσκληση των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ., κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 26.05.2026 Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 10 Ιουνίου 2026 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των ομολογιούχων δανειστών, ήτοι την 04.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των ομολογιών τους.

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