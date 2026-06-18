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Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
14:42 - 18 Ιουν 2026

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε πιλοτική φάση εισέρχεται στα τέλη Ιουνίου το νέο εθνικό σύστημα ταυτοποίησης πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την έκδοση νέας γενιάς εγγράφων ασφαλείας, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της Veridos Matsoukis στην Αθήνα.

Το έργο υλοποιείται από τη Veridos, η οποία ανέλαβε τη νέα μακροχρόνια σύμβαση του κυπριακού κράτους έπειτα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε το 2025.

Η πιλοτική εφαρμογή καλύπτει το σύνολο των ηλεκτρονικών βιομετρικών εγγράφων (eMRTDs), συμπεριλαμβανομένων των δελτίων ταυτότητας (eID), των διαβατηρίων (ePP), καθώς και των αδειών και καρτών παραμονής (eRP και eRC). Όλα τα έγγραφα παράγονται από τη Veridos Matsoukis, σε μία από τις μεγαλύτερες και τεχνολογικά πιο προηγμένες μονάδες παραγωγής εγγράφων υψηλής ασφάλειας διεθνώς.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος στην Κύπρο και στο παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων της χώρας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σταδιακή μετάβαση διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και κατοίκους της χώρας.

Η νέα σύμβαση προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσωποποίησης και έκδοσης εγγράφων, με ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας και αναβάθμιση της υποδομής συλλογής και διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης νέο εξοπλισμό και λογισμικό για την εγγραφή, εξατομίκευση, έκδοση και διαχείριση των εγγράφων.

Όπως επισημαίνεται, όλα τα νέα έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα του ICAO, ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν και τις κανονιστικές απαιτήσεις που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2028.

Κεντρικό ρόλο στο έργο διαδραματίζει η Veridos Matsoukis, η παραγωγική μονάδα της Veridos στην Αθήνα, η οποία εξάγει έγγραφα ταυτοποίησης σε περισσότερες από 40 χώρες και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ασφαλών εγγράφων παγκοσμίως.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται σε συνεργασία με την GCC Computers Ltd, η οποία παρέχει τοπική τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης της νέας υποδομής.

«Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Δημοκρατία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Veridos για την παροχή ασφαλών και αποδοτικών λύσεων ταυτοποίησης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Veridos, Bernd Kümmerle.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Veridos Matsoukis, Δημήτριος Ματσούκης, τόνισε ότι η ανάθεση του έργου «αναδεικνύει την ισχυρή τεχνογνωσία της εταιρείας στην παραγωγή ασφαλών εγγράφων».

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ελίκκος Ηλίας, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Veridos σημαντικό βήμα για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ταυτοποίησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι πολίτες της Κύπρου αναμένεται να επωφεληθούν από ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης εγγράφων και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

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