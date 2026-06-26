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Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση
Επιχειρήσεις
17:07 - 26 Ιουν 2026

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα τεχνολογία έγκαιρης πυρανίχνευσης, που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, κατοχυρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή καινοτομία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Η τεχνολογία αποτελεί τον τεχνολογικά προηγμένο πυρήνα του συστήματος wi.breathe της WINGS ICT Solutions και έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει πιθανές εστίες φωτιάς και καπνού πολύ νωρίς, πριν επεκταθούν, και να ενημερώνει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έγκαιρες ειδοποιήσεις που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, πριν αυτή εξελιχθεί σε καταστροφικό γεγονός.

Το σύστημα wi.breathe έχει εκπαιδευτεί με χιλιάδες πραγματικές και συνθετικές εικόνες φωτιάς και καπνού, ώστε να μπορεί να εντοπίζει πιθανές εστίες κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, σκίασης, καιρού και μορφολογίας εδάφους, από δάση έως αστικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τη θέση και το μέγεθος της πιθανής εστίας, καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας του εντοπισμού, περιορίζοντας σημαντικά τις ψευδείς ειδοποιήσεις.

Ως αποτέλεσμα, προσφέρει:

  • Έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φωτιάς ακόμα και σε λιγότερο από 1 λεπτό
  • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για άμεση επιχειρησιακή δράση
  • Συνεχή επιτήρηση 24/7 με δυνατότητα live παρακολούθησης
  • Απομακρυσμένη εποπτεία, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας
  • Αξιολόγηση κινδύνου και πρόβλεψη εξέλιξης της πυρκαγιάς
  • Δυνατότητα εύκολης και άμεσης επέκτασης της κάλυψης σε γειτονικές περιοχές

Έως τώρα, σε περισσότερες από δέκα υπάρχουσες λειτουργικές εγκαταστάσεις έχει καταφέρει να εντοπίσει εστίες σε πραγματικό χρόνο, στέλνοντας άμεση ειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές και αποτρέποντας την εξάπλωση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάστασή τους σε μεγάλη κλίμακα από κεντρικούς και τοπικούς φορείς πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παγκόσμια τάση με ελληνική υπογραφή

Η κατοχύρωση της πατέντας αυτής αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο παραγωγής τεχνολογίας της WINGS και ενδυναμώνει την επιχειρηματική της θέση στον χώρο της τεχνολογίας διεθνώς. Επίσης, υπενθυμίζει την ανάγκη μετάβασης από την απλή επιτήρηση στην προληπτική παρακολούθηση και διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσω machine learning. Καθώς η κλιματική κρίση αυξάνει την πίεση στα συστήματα πολιτικής προστασίας, οι τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αυξανόμενη ανάγκη για τέτοιες λύσεις αντικατοπτρίζεται και στο εντεινόμενο ενδιαφέρον που καταγράφεται για το wi.breathe, τόσο στην Ελλάδα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα πυρανίχνευσης, όσο και στο εξωτερικό.

Η διαφορά ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη εστία και σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κρίνεται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα και σε αυτή τη μάχη το σύστημα wi.breathe εξασφαλίζει την έγκαιρη πυρανίχνευση και ειδοποίηση.

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