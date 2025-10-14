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Ελληνική τεχνολογία της WINGS ICT Solutions ενισχύει την περιβαλλοντική ασφάλεια του Όρους Αιγάλεω
Τεχνολογία
12:28 - 14 Οκτ 2025

Ελληνική τεχνολογία της WINGS ICT Solutions ενισχύει την περιβαλλοντική ασφάλεια του Όρους Αιγάλεω

Reporter.gr Newsroom
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Το Όρος Αιγάλεω αποτελεί έναν σημαντικό χώρο πρασίνου και αναψυχής, προσφέροντας δυνατότητες για πεζοπορία, ποδηλασία και επαφή με τη φύση, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα ως πνεύμονας καθαρού αέρα για τη Δυτική Αττική. Για την προστασία του έχουν αναπτυχθεί αρκετές δράσεις, μεταξύ των οποίων ο αποτελεσματικός έλεγχος πρόσβασης, η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και η έγκαιρη πυρανίχνευση, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Οι τεχνολογίες αυτές εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας, Ανάδειξης και Ασφάλειας για το Όρος Αιγάλεω», που υλοποιείται από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.). Στο έργο αξιοποιούνται δύο προηγμένα συστήματα της WINGS: το wi.move, για τον ψηφιακό έλεγχο πρόσβασης οχημάτων στην περιοχή, και το wi.breathe, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, της ποιότητας του αέρα και την έγκαιρη πυρανίχνευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το wi.breathe έχει ήδη αποτρέψει πυρκαγιά στον Υμηττό και σε άλλες περιοχές της χώρας, χάρη στην άμεση ανίχνευση και ειδοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Αυτοματοποιημένος έλεγχος πρόσβασης οχημάτων μέσω ΑΙ με το σύστημα wi.move

Για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στο Όρος Αιγάλεω εγκαταστάθηκαν δέκα προηγμένοι αισθητήρες IoT σε επιλεγμένα σημεία εισόδου και εξόδου. Οι αισθητήρες αυτοί καταγράφουν και αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τις διελεύσεις οχημάτων και προσφέρουν πλήρη εικόνα της δραστηριότητας στην περιοχή. Μέσω σύνδεσης 4G, το σύστημα επικοινωνεί με το wi.move της WINGS και δίνει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης της πρόσβασης.

Μέσα από ειδική web εφαρμογή, οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητες όπως:

  • Ζωντανές ροές δεδομένων για άμεση παρακολούθηση
  • Πρόσβαση και ανάλυση ιστορικού πρόσβασης
  • Αυτόματες αναλύσεις και ειδοποιήσεις για ύποπτες κινήσεις
  • Στοιχεία για υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων
  • Πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης

Η τεχνολογία της WINGS πολλαπλασιάζει και απλοποιεί τους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας του Όρους Αιγάλεω, καθιστώντας το σύστημα ένα πολύτιμο εργαλείο αποτελεσματικής εποπτείας για τις αρμόδιες αρχές.

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έγκαιρη πυρανίχνευση με το wi.breathe

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος στο Όρος Αιγάλεω, το οποίο ενισχύεται χάρη στην εγκατάσταση πέντε σταθμών wi.breathe. Οι σταθμοί αυτοί παρακολουθούν συνεχώς κρίσιμες παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, υγρασία και επίπεδα ρύπων, ανιχνεύουν έγκαιρα τυχόν καπνό και αξιολογούν αν πρόκειται για έναρξη πυρκαγιάς.

Το σύστημα συνδέεται άμεσα με την Πολιτική Προστασία, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο:

  • Προειδοποιήσεις για ενδείξεις φωτιάς
  • Αυτόματη αποστολή δεδομένων και ειδοποιήσεων μέσω της ΑΙ πλατφόρμας της WINGS
  • Συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
  • Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση ανίχνευσης αυξημένων επιπέδων ρύπων, παθογόνων μικροοργανισμών ή υπέρβασης επιτρεπτών ορίων ουσιών στην ατμόσφαιρα

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία της WINGS λειτουργεί ως ασπίδα για το όρος Αιγάλεω και τους κατοίκους της περιοχής, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων, πριν εξελιχθούν σε απειλές για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Ένα βήμα μπροστά για καλύτερο και ασφαλέστερο αστικό περιβάλλον

Η επιτυχημένη λειτουργία των wi.move και wi.breathe στο Όρος Αιγάλεω αποδεικνύει πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να προσφέρει έξυπνες, αυτοματοποιημένες λύσεις που μειώνουν την ανάγκη διαρκούς ανθρώπινης εποπτείας και ελαχιστοποιούν τα περιθώρια σφάλματος.

Παράλληλα, με λιγότερο ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να υπάρξει πολλαπλάσιο θετικό αποτέλεσμα. Με τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων να είναι τόσο μεγάλες και τα αποτελέσματα ήδη ορατά, η ζήτηση για τέτοιες έξυπνες λύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Η συμβολή της WINGS ICT Solutions στον ψηφιακό μετασχηματισμό της προστασίας φυσικών πόρων, μέσω έξυπνων, διασυνδεδεμένων λύσεων IoT, AI, cloud και real-time analytics, σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς βιώσιμη και ασφαλή διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, παραδίδοντας στους πολίτες ακόμα πιο ασφαλείς και φιλικές πόλεις.

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