Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

Ο Όμιλος Ξενοδοχεία Ηλέκτρα ολοκλήρωσε το 2025 με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του, καταγράφοντας αύξηση εσόδων, ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και σημαντική πρόοδο στο επενδυτικό του πρόγραμμα. Η διοίκηση, με την έκθεση διαχείρισης, που δημοσιοποίησε, εκτιμά ότι και το 2026 θα κινηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η πορεία των κρατήσεων και των τιμών δωματίων παραμένει ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Μάλιστα, η εικόνα των πρώτων μηνών του 2026 ενισχύει την αισιοδοξία της διοίκησης, καθώς το πρώτο πεντάμηνο κινήθηκε πάνω από τους στόχους του προϋπολογισμού. Οι κρατήσεις διατηρούν ισχυρή δυναμική, ενώ οι μέσες τιμές δωματίων παραμένουν στα υψηλά επίπεδα που διαμορφώθηκαν το 2025.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως αναφέρεται, το γεγονός ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη λειτουργία του εποχικού ξενοδοχείου του ομίλου στη Ρόδο. Παρά, δε, τις περιορισμένες ακυρώσεις από ορισμένες αγορές, οι επιδόσεις του διμήνου Απριλίου-Μαΐου ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του 2025 και κινήθηκαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις με τους tour operators και τη μέχρι σήμερα πορεία των κρατήσεων, η διοίκηση προβλέπει ότι τα έσοδα της μονάδας θα φθάσουν τα 13,3 εκατ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η πορεία ανάπτυξης

Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,3% έναντι των 70,98 εκατ. ευρώ το 2024. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εσόδων από τη διαμονή, τα οποία ανήλθαν στα 53,07 εκατ. ευρώ από 51,20 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα έσοδα από τα επισιτιστικά τμήματα αυξήθηκαν στα 19,28 εκατ. ευρώ από 18,97 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες απέφεραν 967 χιλ. ευρώ, έναντι 809 χιλ. ευρώ το 2024.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 18,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 14,07 εκατ. ευρώ, έναντι 18,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη μη επανάληψη των έκτακτων κερδών από πωλήσεις παγίων που είχαν ενισχύσει τα αποτελέσματα του 2024 και όχι σε επιδείνωση της βασικής λειτουργικής δραστηριότητας.

Επενδύσεις

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνέχισε με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου. Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 8,98 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η αξία των ενσώματων παγίων να αυξηθεί στα 52,04 εκατ. ευρώ, από 46,09 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 51,28 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν περίπου στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 16,2 εκατ. ευρώ και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επόμενων επενδυτικών κινήσεων.

Σήμερα, ο Όμιλος Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαθέτει πέντε ξενοδοχειακές μονάδες – τρεις στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία εποχικής λειτουργίας στη Ρόδο – συνολικής δυναμικότητας περίπου 930 δωματίων. Από αυτές, οι τέσσερις είναι πέντε αστέρων και μία τεσσάρων αστέρων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων, με τα ξενοδοχεία πόλης να συνεχίζουν να ωφελούνται από τη διαρκή άνοδο του τουρισμού και την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.