Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σημειώθηκε την Τετάρτη (1/7) κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον εισηγητή του κυβερνώντος κόμματος, Ευριπίδη Στυλιανίδη, να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση πως προτείνει τη σύσταση μίας επιτροπής σχετικά με την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, η οποία θα στερείται δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Το σχόλιο του κ. Στυλιανίδη πυροδότησε την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία καταλόγισε στη ΝΔ πως προσπαθεί να φτιάξει «ένα παραπαίδι» του υπουργικού συμβουλίου για την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, ενώ εξίσου έντονη ήταν η παρέμβασή της και σχετικά με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και τη στάση της ΝΔ ως προς την αναθεώρησή του.

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, σημείωσε από την πλευρά του πως «δεν μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει… Τζαβέλλες».

Στυλιανίδης: Φοβική απέναντι στη δημοκρατική πλειοψηφία η αντιπολίτευση

Ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε νέα παρέμβαση στη συζήτηση για τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγματος, προκειμένου να απαντήσει σε όσους κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία ότι προτείνει μετάθεση της αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας στη νομοθετική, για την ανάδειξη της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων.

«Επειδή κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ μια πρόταση, θέλω να πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο το Σύνταγμα προβλέπει να έχει λόγο σήμερα η κυβέρνηση και, όπως προτείνουμε εμείς, αύριο η Βουλή, για την επιλογή των ανωτάτων δικαστών, είναι γιατί θέλει με κάποιο τρόπο να μην υπάρξει καμία αυτεξούσια λειτουργία. Και δεύτερον, για να εισάγει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, εμμέσως πλην σαφώς, και για την έγκριση της Δικαιοσύνης», είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «η τάση, την οποία εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε, είναι για όλα να κάνουμε μια επιτροπή», για να προσθέσει:

«Έγινε μια τέτοια συζήτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο περί επιτροπών. “Ξέρετε τι είναι μια καμήλα;”, είπε ένας συνάδελφος στη Βουλή των λόρδων; “Είναι ένα άλογο που το σχεδίασε μια επιτροπή”. Όταν δεν θέλεις να έχεις αποτέλεσμα, κάνεις μια επιτροπή. Η σύνθεση δε της επιτροπής που προβλέπεται στη συγκεκριμένη πρόταση (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δηλαδή, τρεις καθηγητές, εννιά βουλευτές και μερικοί δικαστές δεν νομιμοποιούν δημοκρατικά, την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Ο κ. Στυλιανίδης σχολίασε, ακόμη, πως κατά τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, εκφράζεται από πολλές πολιτικές δυνάμεις μια φοβικότητα, «η φοβικότητα της δημοκρατικής πλειοψηφίας».

«Όλοι μέμφονται την απόλυτη ή την ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργούμε, Σύνταγμα αναθεωρούμε, η Βουλή είναι το κυρίαρχο όργανο που εκφράζει κάθε φορά την τάση του λαού, όπως εκφράστηκε στις εκλογές, και κάποιο ρόλο πρέπει να παίζει και η Βουλή», είπε μεταξύ άλλων.

Και προσέθεσε:

«Αν οι συνάδελφοι θέλουν να αυτοκαταργηθούν, ως Σώμα που νομιμοποιεί δημοκρατικά αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του πολιτεύματος, τότε πρέπει να προσχωρήσουν σε άλλες θεωρήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά προβληματικό και ενοχικό. Είναι μια από τις αιτίες της κατάντιας του πολιτικού κόσμου ο οποίος αυτοπαραιτείται από αυτονόητα δικαιώματα και υποχρεώσεις που του τα ανέθεσε ο ελληνικός λαός να τα ασκήσει με κριτήριο τη συνείδησή του».

Λιακούλη: Στριμωχτήκατε πολύ – Αυτά που κάνετε είναι κραυγαλέα

Για κυβερνητικό «αλαλούμ» μίλησε η κ. Λιακούλη, αναφερόμενη στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και καταλογίζοντας στη ΝΔ επιμονή «ώστε η Βουλή – και συνεπώς η πλειοψηφία – να κρατά το “κλειδί” για διώξεις ή μη σε βάρος κυβερνητικών στελεχών».

Σχολίασε ακόμη – επιχειρώντας να αναδείξει το «εσωκομματικό χάος» στη ΝΔ – πως οι κκ. Στυλιανίδης, Ρουσόπουλος και Μπακογιάννη παρουσίασαν τρεις διαφορετικές γραμμές, με την τελευταία μάλιστα να μιλά για πρόταση ανάλογη με αυτή του ΠΑΣΟΚ για πλήρη αποσύνδεση της κρίσης σχετικά με τους υπουργούς από τη Βουλή.

«Τελικά ποια είναι η πρόταση της πλειοψηφίας; Η εικόνα της είναι παντελώς ανεύθυνη και μη σοβαρή για μια τέτοια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έκανε, ακόμη, λόγο για «θεσμικό τέχνασμα» της πλειοψηφίας προκειμένου να διατηρήσει το ακαταδίωκτο των στελεχών της, καθώς προτείνει μεν τη δημιουργία ενός δικαστικού συμβουλίου με εισαγγελικό ρόλο, όμως στη συνέχεια επαναφέρει την τελική απόφαση στο Κοινοβούλιο και άρα στα χέρια της πλειοψηφίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «με την πρότασή σας, η διαδικασία δίωξης των υπουργών εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Βουλή και την πλειοψηφία των 151. Από τη Βουλή όπου δε διστάσατε να κάνετε κοινοβουλευτικό “πραξικόπημα”, παραβιάζοντας τις διαδικασίες ώστε να μη συσταθούν προανακριτικές. Και για να είστε σίγουροι για την ψήφο των βουλευτών σας, φέρνετε και μια a priori διαδικασία ελέγχου τους μέσα από την ονομαστική ψηφοφορία, ώστε καθένας να ψηφίζει φανερά και επώνυμα. Αυτή τη δημοκρατία θέλετε, αλλά αυτή τη δημοκρατία δεν την θέλει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ελληνικός λαός».

Φτιάχνετε ένα παραπαίδι στη Βουλή

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και την πρόταση της ΝΔ να μεταφερθεί η αρμοδιότητα για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από το υπουργικό συμβούλιο σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, σημειώνοντας πως το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να φτιάξει «ένα παραπαίδι»· μία επιτροπή, δηλαδή, στην οποία θα έχει την πλειοψηφία η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει ούτε η νομική κοινότητα, ούτε η πανεπιστημιακή, ούτε οι δικαστές.

«Ε, λοιπόν ναι. Εμείς τη δημοκρατία τη βλέπουμε και την αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Και πρέπει να το δείτε και να το ξανασκεφτείτε. Γιατί αυτό είναι κραυγαλέο. Δεν είναι κάτι που κρύβεται μέσα στις λέξεις», τόνισε.

Χήτας: Δεν είναι θέμα πλειοψηφίας, αλλά κατάντιας του πολιτικού συστήματος

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, από τη μεριά του, σχολίασε:

«Αύριο μπορεί να είμαστε πλειοψηφία εμείς. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλετε εσείς. Η κατάντια του πολιτικού συστήματος, στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, είναι το αντίθετο. Είναι να ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη Δικαιοσύνη και να επιλέγει τους Τζαβέλλες που θέλει ή αυτούς που θέλει για να αρχειοθετεί θέματα. Αυτό είναι κατάντια! Και προκαλεί οργή στον κόσμο. Κατάντια είναι και να μην καταργούμε πλήρως το άρθρο 86».