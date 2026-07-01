Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, τίθενται από την Πέμπτη (1/7), σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης θα επεκταθεί την Παρασκευή και στις περιφέρειες Λεΐρια και Κοΐμπρα, στο κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας. Όπως ανακοίνωσε το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Ήδη από σήμερα, τέσσερις περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, μεταξύ αυτών και η Έβορα, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή, το επίπεδο της συγκεκριμένης προειδοποίησης θα ισχύσει για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες που δε θα έχουν ενταχθεί στον κόκκινο συναγερμό.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, το IPMA επισήμανε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κύματος ζέστης θα είναι η διάρκειά του, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τη μία εβδομάδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες για τις παράκτιες περιοχές, καθώς η απουσία ανέμων θα ενισχύσει την αίσθηση της θερμικής επιβάρυνσης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης ότι, κυρίως στην περιοχή της Λισαβόνας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για αρκετές συνεχόμενες νύχτες, χωρίς να υποχωρούν κάτω από τους 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι πορτογαλικές υγειονομικές αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες για τα μέτρα προστασίας που συνιστώνται κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου καύσωνα.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί του οργανισμού World Weather Attribution επισημαίνουν ότι το πρόσφατο κύμα καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη ήταν το εντονότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γηραιά Ήπειρο. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η εκδήλωση ενός τόσο ακραίου φαινομένου μέσα στον Ιούνιο θα ήταν σχεδόν αδύνατη χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου κύματος ζέστης σημειώθηκαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, ενώ στη Βρετανία και την Ελβετία καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ για το μήνα Ιούνιο.