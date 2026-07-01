Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Οι σημαντικές αποκοπές μερισμάτων (ΑΛΦΑ 0,065 / ΟΤΕ 0,877 / ΕΛΠΕ 0,40 / ΤΙΤΑΝ 1,10) δεν επηρέασαν τελικά την 1η συνεδρίαση του Ιουλίου (παρά την επίπτωση που υπολογίζεται στο -0,35%) με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2444 – 2484 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2481 +0,88% κρατώντας παράλληλα και την κρίσιμη στήριξη των 2440.

Επιταχυνόμενος ο τζίρος μετά τις 15:00 στα 332 εκ. σε μια σχετικά ισορροπημένη συνεδρίαση τόσο στον FTSE με αναλογία 15 ανοδικών / 10 καθοδικών, όσο και στο σύνολο της αγοράς με αναλογία 70/57.

Εκτός των μετοχών που επηρεάστηκαν από τις αποκοπές (ΟΤΕ -3,3%, ΕΛΠΕ -2,4%, ΤΙΤΑΝ -1,9%) πιέσεις δέχτηκαν και οι ΒΙΟ -2,4%, ΕΛΧΑ -1%, CENER -3%, AKTR -0,1%, ενώ ώθηση στην αγορά έδωσαν κυρίως οι τραπεζικοί τίτλοι όπως της CREDIA +3,6%, ΕΤΕ +1,9%, ΕΥΡΩΒ +1,6%, ΠΕΙΡ +1,7% αλλά και ΜΟΗ +4,1%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,1%, ΛΑΜΔΑ +1,8%, ΕΥΔΑΠ +1,1%, ALWN +1,4%, METLEN +1,9%.

Σε χαμηλότερο τέμπο η μεσαία κεφαλαιοποίηση με θετικές εξαιρέσεις από ΠΡΟΦ +4,9%, ΣΑΡ +1,3%, ΑΒΑΞ+1,7% και υποχώρηση σε ΑΔΜΗΕ -1,9%, ΠΛΑΘ -1,5%, DIMAND -0,8%, ΛΑΒΙ -0.9%.

Στην χαμηλή ξεχώρισε η ΥΚΝΟΤ +9,5% μετά τις ανακοινώσεις για την αγορά πλοίου τύπου Aframax με το ύψος της επένδυσης να φτάνει στα 44 εκ. $ και περίπου το ½ να καλύπτεται από τα κεφάλαια της πρόσφατης ΑΜΚ, ανοδικά και η ΔΟΜΙΚ +2,3%, ΦΑΙΣ +1,8%, REALCONS +1,9%. Σε πτώση κυρίως ΜΟΤΟ -0,8%, ΠΕΡΦ -1,3% και ΚΟΥΑΛ -1%.

Βελτιωμένος – αν και συγκριτικά υψηλός – ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα στο 3,9% σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, μείωση και στο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο στο 8,1%.

Με οριακές μεταβολές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax -0.1% , Cac -0.5% & IBEX -0.6%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης