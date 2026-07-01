ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 01 Ιουλ 2026

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι σημαντικές αποκοπές μερισμάτων (ΑΛΦΑ 0,065 / ΟΤΕ 0,877 / ΕΛΠΕ 0,40 / ΤΙΤΑΝ 1,10) δεν επηρέασαν  τελικά την 1η συνεδρίαση του Ιουλίου (παρά την  επίπτωση  που υπολογίζεται στο -0,35%) με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2444 – 2484 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2481 +0,88% κρατώντας παράλληλα και την κρίσιμη στήριξη των 2440.

Επιταχυνόμενος ο τζίρος μετά τις 15:00 στα 332 εκ. σε μια σχετικά ισορροπημένη συνεδρίαση τόσο στον FTSE με αναλογία 15 ανοδικών / 10 καθοδικών, όσο και στο σύνολο της αγοράς με αναλογία 70/57.

Εκτός των μετοχών που επηρεάστηκαν από τις αποκοπές (ΟΤΕ -3,3%, ΕΛΠΕ -2,4%, ΤΙΤΑΝ -1,9%) πιέσεις δέχτηκαν και οι ΒΙΟ -2,4%, ΕΛΧΑ -1%, CENER -3%, AKTR -0,1%, ενώ ώθηση στην αγορά έδωσαν κυρίως οι τραπεζικοί τίτλοι όπως της CREDIA +3,6%, ΕΤΕ +1,9%, ΕΥΡΩΒ +1,6%, ΠΕΙΡ +1,7% αλλά και ΜΟΗ +4,1%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,1%, ΛΑΜΔΑ +1,8%, ΕΥΔΑΠ +1,1%, ALWN +1,4%, METLEN +1,9%.

Σε χαμηλότερο τέμπο η μεσαία κεφαλαιοποίηση με θετικές εξαιρέσεις από ΠΡΟΦ +4,9%, ΣΑΡ +1,3%, ΑΒΑΞ+1,7% και υποχώρηση σε ΑΔΜΗΕ -1,9%, ΠΛΑΘ -1,5%, DIMAND -0,8%, ΛΑΒΙ -0.9%.

Στην χαμηλή ξεχώρισε η ΥΚΝΟΤ +9,5% μετά τις ανακοινώσεις για την αγορά πλοίου τύπου Aframax με το ύψος της επένδυσης να φτάνει στα 44 εκ. $ και περίπου το ½ να καλύπτεται από τα κεφάλαια της πρόσφατης ΑΜΚ, ανοδικά και η ΔΟΜΙΚ +2,3%, ΦΑΙΣ +1,8%, REALCONS +1,9%. Σε πτώση κυρίως ΜΟΤΟ -0,8%, ΠΕΡΦ -1,3% και ΚΟΥΑΛ -1%.

Βελτιωμένος – αν και συγκριτικά υψηλός – ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα στο 3,9% σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, μείωση και στο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο στο 8,1%.

Με οριακές μεταβολές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax -0.1% , Cac -0.5% & IBEX -0.6%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής
Ανακοινώσεις

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή
Ανακοινώσεις

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:32

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ