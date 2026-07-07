Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Η Eurobank παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Business Banking Κατασκευαστικός Κλάδος, διευρύνοντας τη στρατηγική της για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμέρους επαγγελματικών κλάδων και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Μέσα από το νέο πρόγραμμα, η Τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινή λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική ενός κλάδου στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Με το νέο πρόγραμμα η Eurobank ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα εξειδικευμένων Business Banking λύσεων και επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Business Banking Κατασκευαστικός Κλάδος απευθύνεται σε περισσότερους από 120.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών, μεταξύ των οποίων μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Μέσω του νέου προγράμματος, η Eurobank επεκτείνει το οικοσύστημα υπηρεσιών της σε έναν ακόμη δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων σε έργα υποδομών, ενέργειας, ακινήτων και βιώσιμης ανάπτυξης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, αλλά και απαιτήσεων για χρηματοδότηση, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και πρόσβαση σε αναπτυξιακούς πόρους, η Eurobank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών και επιχειρήσεων του κλάδου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ολιστική στήριξη για το οικοσύστημα των κατασκευών

Το Business Banking Κατασκευαστικός Κλάδος έχει σχεδιαστεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις συναλλακτικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, προσφέροντας πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις στους εξής βασικούς άξονες:

Χρηματοδότηση & Ανάπτυξη

Χρηματοδοτικές λύσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Εγγυητικές επιστολές με προνομιακή τιμολόγηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Μέσω της υπηρεσίας Eurobank Ανάπτυξη, παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

Καταθέσεις & Συναλλαγές

Προνομιακά επιτόκια σε επαγγελματικούς λογαριασμούς όψεως και σε επιλεγμένα καταθετικά προϊόντα.

Ενισχυμένα πακέτα συναλλαγών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών αναγκών της επιχείρησης.

Δυνατότητα 6μηνης δωρεάν συνδρομής στο πακέτο συναλλαγών Advanced for Business για νέες ενεργοποιήσεις.

Καθημερινές συναλλαγές & πληρωμές

Δυνατότητα έκδοσης Business Credit Mastercard , με 12μηνη δωρεάν συνδρομή και σημαντικά προνόμια που διευκολύνουν την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών δαπανών.

, με 12μηνη δωρεάν συνδρομή και σημαντικά προνόμια που διευκολύνουν την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών δαπανών. Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη διεκπεραίωση συναλλαγών και αποτελεσματικότερη διαχείριση πληρωμών και εισπράξεων.

Σύγχρονες λύσεις αποδοχής πληρωμών και είσπραξης απαιτήσεων μέσω καινοτόμων εργαλείων POS, που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μισθοδοσία προσωπικού & παροχές

Προνόμια και εκπτώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα της Eurobank για το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Ασφαλιστικές λύσεις