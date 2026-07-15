AKTOR: Η Blue Silk συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της AKTOR αποτελεί η πρόθεση της Blue Silk (CY) Ltd. να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου έως και κατά 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος AKTOR»), σε συνέχεια της από 25 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου AKTOR, στο πλαίσιο της οποίας είχε γνωστοποιηθεί ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, είχαν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην προτεινόμενη αύξηση, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens, ότι έλαβε επιστολή εκδήλωσης αντίστοιχου ενδιαφέροντος και από την τρίτη βασική μέτοχό της, Blue Silk (CY) Ltd.

Ειδικότερα, η Blue Silk (CY) Ltd., η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό περίπου 15,9% των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο στρατηγικό όραμα της διοίκησης της Εταιρείας και στη δέσμευσή της για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της Εταιρείας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό και υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Blue Silk (CY) Ltd. γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας με νέα επένδυση ποσού έως €50.000.000.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε σχετική ουσιώδη εξέλιξη».