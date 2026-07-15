Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

Μοναδικές στιγμές διασκέδασης και instant δώρα με το κλασικό επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι σε πραγματικό μέγεθος.

Μια ακόμα πρωτότυπη και διαδραστική εμπειρία φέρνει στους πελάτες της η Allwyn, με το κατάστημα στο Σύνταγμα να φιλοξενεί το εντυπωσιακό Human Foosball Αrena. Εμπνευσμένο από το κλασικό επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, οι συμμετέχοντες μετατρέπονται σε παίκτες.

Μέχρι τις 19 Ιουλίου, το Allwyn store στο Σύνταγμα μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο, με την ειδικά διαμορφωμένη arena του καταστήματος να παίζει… ποδοσφαιράκι σε πραγματικό μέγεθος!

Τι είναι το Human Foosball;

Στο Human Foosball Arena οι φιγούρες του κλασικού παιχνιδιού αντικαθίστανται από πραγματικούς παίκτες. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν δύο ομάδες των πέντε ατόμων, κινούνται συγχρονισμένα πάνω στις μπάρες του γηπέδου και προσπαθούν να πετύχουν γκολ σε ένα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι, που χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου.

Δεν απαιτούνται ποδοσφαιρικές γνώσεις ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Το μόνο που χρειάζεται είναι θετικά vibes, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Κάθε παιχνίδι διαρκεί λίγα λεπτά, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όσο περισσότεροι γίνεται.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν instant δώρα, ενώ όλοι όσοι λάβουν μέρος θα μπουν σε μια μεγάλη κλήρωση για ένα μοναδικό έπαθλο.

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