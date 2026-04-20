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Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το LinkedIn αλλά δεν το έχει κατανοήσει ακόμα
Τεχνολογία
10:22 - 20 Απρ 2026

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το LinkedIn αλλά δεν το έχει κατανοήσει ακόμα

Reporter.gr Newsroom
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Η εξέλιξη του LinkedIn στην Ελλάδα αποτυπώνεται μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών στη Google, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ανάπτυξή του, αλλά και ένα κρίσιμο χάσμα ανάμεσα στη χρήση και την κατανόησή του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το LinkedIn στην Ελλάδα ακολούθησε μια σαφή πορεία ωρίμανσης: από τα πρώτα βήματα το 2007, στην έντονη ανάπτυξη της περιόδου 2010-2015, στη σταθεροποίηση έως το 2020, και στο ισχυρότερο κύμα ανάπτυξης από το 2021 έως σήμερα. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από το «τι είναι αυτό;» στο «είναι απαραίτητο».

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το LinkedIn αριθμούσε περίπου 3.220.000 χρήστες στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2026 (29,6% του πληθυσμού), από 2.820.000 τον Ιανουάριο του 2025 (25,9%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξή του.

Δύο ηλικιακές ομάδες ξεχωρίζουν. Το 2025 κυριαρχούσαν οι 35–54 ετών με περίπου 1.000.000 χρήστες, ενώ το 2026 η μεγαλύτερη ομάδα είναι πλέον οι 25–34, με περίπου 1.200.000 χρήστες. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι το LinkedIn καθιερώνεται ως βασικό εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης ήδη από τα πρώτα στάδια της καριέρας.

Το άλμα μετά το 2021 συνδέεται με δύο βασικές αλλαγές: την καθιέρωση της ψηφιακής ταυτότητας ως αναγκαίου επαγγελματικού εργαλείου και την επαναξιολόγηση καριέρας, εισοδήματος και ορατότητας.

Το LinkedIn profile δεν λειτουργεί πλέον ως ένα απλό online βιογραφικό, αλλά ως μια δυναμική επαγγελματική ταυτότητα που επηρεάζει την αξιοπιστία και τις ευκαιρίες ενός επαγγελματία.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειονότητα των χρηστών συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σε βασικό επίπεδο. Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις, όπως “linkedin jobs”, “linkedin login” και “linkedin profile”, υποδεικνύουν χρήση που περιορίζεται σε εύρεση εργασίας και βασική παρουσία.

Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο insight: η ζήτηση για το LinkedIn αυξάνεται, αλλά η ουσιαστική κατανόησή του παραμένει περιορισμένη.

Αυτό αποτυπώνεται και στην παρουσία των χρηστών: ομοιομορφία στα προφίλ, επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο και περιορισμένο thought leadership, στοιχεία που δυσκολεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

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«Βλέπουμε ότι η χρήση του LinkedIn στην Ελλάδα έχει ωριμάσει ποσοτικά, αλλά όχι ποιοτικά», σχολιάζει η Μαίριλυ Μητροπούλου, σύμβουλος σε θέματα positioning, thought leadership και στρατηγικής παρουσίας στο LinkedIn. Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως «Αρχιτέκτονας της Επιρροής». «Η πλατφόρμα αντιμετωπίζεται ακόμη ως εργαλείο εύρεσης εργασίας ή εταιρικής προβολής, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί μηχανισμό επιρροής, εμπιστοσύνης και ανάπτυξης B2B πωλήσεων.»

Η αντίληψη αυτή επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις, που συχνά περιορίζονται σε recruitment και employer branding, παραβλέποντας τον ρόλο του LinkedIn ως εργαλείου ηγετικής παρουσίας και ανάπτυξης ευκαιριών.

Στην πράξη, η αγορά εμφανίζει υψηλή υιοθέτηση αλλά χαμηλή στρατηγική αξιοποίηση. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το LinkedIn, αλλά δεν το έχει κατανοήσει ακόμα. Και αυτό το κενό δεν είναι απλώς πρόκληση αλλά μία από τις μεγαλύτερες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Σημείωση: Τα στοιχεία για τη χρήση του LinkedIn στην Ελλάδα προέρχονται από την πλατφόρμα NapoleonCat (https://stats.napoleoncat.com/). Για την περίοδο από τον Μάρτιο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2025, τα δημογραφικά δεδομένα βασίζονται σε εκτιμήσεις που προκύπτουν από τον συνολικό αριθμό χρηστών κάθε μήνα σε συνδυασμό με την κατανομή προηγούμενων περιόδων.

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