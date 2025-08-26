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Ryanair και Booking.com κατέληξαν σε συμφωνία για τα εισιτήρια μετά από μακρά νομική διαμάχη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:40 - 26 Αυγ 2025

Ryanair και Booking.com κατέληξαν σε συμφωνία για τα εισιτήρια μετά από μακρά νομική διαμάχη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ryanair (RYA.I) ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Booking Holdings (BKNG.O), επιτρέποντας στις ιστοσελίδες Booking.com και KAYAK να μεταπωλούν τα εισιτήριά της, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή νομική διαμάχη, όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο εταιρείες την Τρίτη 26/8.

Τα τελευταία χρόνια, η Ryanair είχε κινηθεί νομικά κατά διαφόρων πλατφορμών κρατήσεων τρίτων που μεταπωλούσαν τα εισιτήριά της χωρίς επίσημη συμφωνία, κατηγορώντας τες ότι προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις και δυσκολεύουν την απευθείας επικοινωνία της αεροπορικής με τους επιβάτες.

Από τις αρχές του 2023, η Ryanair είχε ήδη υπογράψει συμφωνίες με πλατφόρμες όπως η Kiwi.com και η Expedia, επιτρέποντας τη μεταπώληση των εισιτηρίων της.

Σε κοινή τους δήλωση, η Ryanair και η Booking ανέφεραν ότι η νέα συμφωνία διασφαλίζει «πλήρη διαφάνεια τιμών» και θα επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν απευθείας σημαντικές ενημερώσεις για τις πτήσεις τους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τις ιστοσελίδες της Booking Priceline και Agoda, προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Η Ryanair σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή βάζει τέλος σε όλη την ανοιχτή δικαστική διαμάχη με την Booking.

Οι δύο πλευρές είχαν προσφύγει σε δικαστήριο των ΗΠΑ για να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα της πρακτικής της Booking να "αντιγράφει" δεδομένα από την ιστοσελίδα της Ryanair. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2020 από την αεροπορική εταιρεία, αλλά πέρασε από πολλές φάσεις προσφυγών.

Αρκετοί διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί πράκτορες σταμάτησαν ξαφνικά να πωλούν εισιτήρια της Ryanair τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω νομικών και ρυθμιστικών πιέσεων.

Η απώλεια αυτού του καναλιού πωλήσεων συνέβαλε σε μείωση κατά περίπου 10% των μέσων ναύλων κατά τα δύο θερινά τρίμηνα του περασμένου έτους. Ωστόσο, η Ryanair ανέφερε στη συνέχεια ότι το ζήτημα έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί.

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