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Ευρωμπάσκετ: Πέντε charter της Aegean για τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:15 - 11 Σεπ 2025

Ευρωμπάσκετ: Πέντε charter της Aegean για τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN, αποκλειστικός αερομεταφορέας των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και τους φιλάθλους της, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διαδρομής της στο EuroBasket 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEGEAN προσφέρει ειδική πτήση charter για την Ρίγα, με την οποία θα ταξιδέψουν οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού που οργανώθηκε αμέσως μετά την πρόκριση της χώρας στον ημιτελικό. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής, υποστηρίζοντάς την ενεργά στον κρίσιμο αγώνα με την Τουρκία που θα κρίνει την πρόκρισή της στον τελικό.

Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η AEGEAN διασφάλισε τη διαθεσιμότητα τεσσάρων (4) επιπλέον charter, ενώ η Ομοσπονδία φρόντισε για την εξασφάλιση των εισιτηρίων του αγώνα, ώστε ακόμη περισσότεροι Έλληνες να βρεθούν στη Λετονία. Σχεδόν 1.000 Έλληνες φίλαθλοι θα ταξιδέψουν απόψε το βράδυ με πτήσεις της AEGEAN, για να στηρίξουν με την φωνή τους την προσπάθεια της Εθνικής στη μεγάλη αυτή πρόκληση.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η AEGEAN αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό και την πεποίθηση ότι η δύναμη της ομάδας προέρχεται και από την παρουσία και το πάθος των φιλάθλων.

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