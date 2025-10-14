ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρουσία Παπαστεργίου η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ: Ψηφιοποίηση, επιχειρηματικότητα και ΑΙ στο τραπέζι
Επιχειρήσεις
15:53 - 14 Οκτ 2025

Παρουσία Παπαστεργίου η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ: Ψηφιοποίηση, επιχειρηματικότητα και ΑΙ στο τραπέζι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ο καθοριστικός ρόλος της ψηφιακής διακυβέρνησης για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, η εθνική ψηφιακή στρατηγική και οι νέες μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματικότητα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Παπαστεργίου, κατά την ομιλία του ανέφερε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο ΕΒΕΑ, έναν φορέα που στηρίζει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η συνεργασία με την αγορά και τους θεσμικούς της εκπροσώπους είναι απαραίτητη για να διαμορφώσουμε από κοινού ένα κράτος πιο απλό, πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια μεταρρύθμιση που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις και καθιστά την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική. Από την απλούστευση της καθημερινότητας του πολίτη και του επιχειρηματία μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, στόχος μας είναι η Δημόσια Διοίκηση να λειτουργεί γρήγορα, διαφανώς και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία Know Your Business (KYB), η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού ως ενιαία ψηφιακή ταυτότητα και το «ξεκαθάρισμα» των μητρώων, η ψηφιοποίηση κρίσιμων διαδικασιών —από τη Δικαιοσύνη έως την Υγεία— αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς ένα σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον που στηρίζει την εξωστρέφεια. Αλλά και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων δημιουργούν νέες ευκαιρίες εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και αναπτύσσουμε υποδομές αιχμής όπως ο εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και το «εργοστάσιο» Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos». Προχωρούμε με ταχύτητα στη διείσδυση της οπτικής ίνας, που από το μηδέν το 2019 καταγράφει πλέον τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Φέρνουμε τη χώρα στη νέα εποχή της καινοτομίας και των τεράστιων ευκαιριών.

Το στοίχημα είναι σαφές: μια Ελλάδα που μεταβαίνει από τη γραφειοκρατία στη δημιουργία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα σημαντικά άλματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια από το κράτος στον τομέα ψηφιοποίησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μεταρρυθμίσεων, τόσο για τη λειτουργία του Δημοσίου, όσο και για τις διευκολύνσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένουν δύο σημαντικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως τον παράγοντα που θα καθορίσει την εθνική ανταγωνιστικότητα. Ζήτησε συνεχή εγρήγορση για την ασφαλή χρήση των δεδομένων, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει ταχύτητα και διαφάνεια, με στόχο την αξιοποίηση της ΑΙ «με ανθρώπινο πρόσημο». Η δεύτερη πρόκληση εστιάστηκε στη βελτίωση της σχέσης επιχειρηματικότητας με το κράτος, όπου, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης παραμένει συχνά περίπλοκη. «Η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει απλώς μεταφορά της γραφειοκρατίας στην οθόνη. Οφείλουμε πρώτα να απλοποιούμε και μετά να ψηφιοποιούμε», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Στη βάση αυτή, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κατέθεσε τις συγκεκριμένες προτάσεις του Επιμελητηρίου. Αρχικά, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την πλήρη αυτοματοποίηση του gov.gr και την καθολική εφαρμογή της αρχής «μόνο μία φορά», ώστε το κράτος να μην ζητά ξανά στοιχεία που ήδη κατέχει. Πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού φακέλου ή Business ID μέσω της διαλειτουργικότητας των κρίσιμων συστημάτων (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, κ.ά.) για ριζική απλοποίηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κυβερνοασφάλεια, με μηχανισμούς ταχείας απόκρισης και υποχρεωτικούς ελέγχους ευαλωτότητας και εκπαίδευση στελεχών. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ισόρροπης ψηφιακής μετάβασης, με στόχο την κάλυψη του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των περιφερειών της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε δημιουργία ενός Ψηφιακού Χάρτη Επιχειρήσεων – που θα αποτυπώνει την ψηφιακή ωριμότητα ανά κλάδο και περιοχή – καθώς και η σύσταση Ψηφιακών Κέντρων Επιχειρηματικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια, παρέχοντας δομές κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο
Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

Σάντσεθ: Να λογοδοτήσουν όσοι διαδραμάτισαν ρόλο στη γενοκτονία της Γάζας
Ειδήσεις

Σάντσεθ: Να λογοδοτήσουν όσοι διαδραμάτισαν ρόλο στη γενοκτονία της Γάζας

Κυριακούλης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις

Κυριακούλης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ
Ειδήσεις

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές
Οικονομία

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους
Επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ