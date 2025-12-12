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Δήμας: To «Route 2025» εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:56 - 12 Δεκ 2025

Δήμας: To «Route 2025» εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ

Reporter.gr Newsroom
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 «Το “Route 2025” μεταμορφώνει το αεροδρόμιο σε ένα από τα ελάχιστα διεθνώς που επιτυγχάνουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία από ανανεώσιμες πηγές, παραγόμενες εντός των εγκαταστάσεών του», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στην εκδήλωση παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Route 2025», του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει εδώ και σχεδόν 25 χρόνια μια κουλτούρα περιβαλλοντικού μετασχηματισμού και πρόσθεσε: «Επιβραβεύουμε, σήμερα, το κορυφαίο βήμα αυτής της πορείας, καθώς τo “Route 2025” δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ή επιχειρησιακό ορόσημο, αλλά μια τομή στις ελληνικές υποδομές αεροναυτιλίας και συνολικά στο όραμα της χώρας μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραγωγή, αποθήκευση και ιδιοκατανάλωση ενέργειας, εξηλεκτρισμό του εταιρικού στόλου, κατάργηση της χρήσης φυσικού αερίου μέσω αντλιών θερμότητας, καθώς και ψηφιακή διαχείριση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ/NECP) του 2025 σηματοδοτεί μια κρίσιμη περίοδο έως το 2030 για την ταχεία διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτοπαραγωγή, συνοδευόμενη από ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε έργα όπως το “Route 2025” να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου εθνικού ενεργειακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος:

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, που περιλαμβάνει τεχνολογικές αναβαθμίσεις και διοικητική αναμόρφωση της ΥΠΑ, και

Στην εφαρμογή του Κανονισμού ReFuelEU Aviation, από 1ης Ιανουαρίου 2024, που οδηγεί στη σταδιακή αύξηση χρήσης Sustainable Aviation Fuels (SAF), η οποία ξεκινά με 2% το 2025 και φτάνει σε 6% το 2030.

«Είμαι περήφανος που η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», δήλωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας τη συνεργασία παρόχων καυσίμων, αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι το έργο αναδεικνύει «τι μπορεί να επιτευχθεί όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με στρατηγική και προνοητικότητα», κάνοντας λόγο για εξαιρετικό υπόδειγμα σχετικά με την εξέλιξη και άλλων κρίσιμων υποδομών, όπως τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας πρόσθεσε: «Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών δεν είναι βάρος – είναι ευκαιρία. Και όταν αυτή η ευκαιρία αξιοποιείται με σοβαρότητα, σχέδιο και διορατικότητα, τότε γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τη διοίκηση του ΔΑΑ, τους μελετητές, τους μηχανικούς, τους εργαζόμενους και όλους όσοι εργάστηκαν συστηματικά για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα».

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