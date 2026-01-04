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Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για βλάβη στο FIR Αθηνών: Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:20 - 04 Ιαν 2026

Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για βλάβη στο FIR Αθηνών: Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά προβλήματα στις αεροπορικές επικοινωνίες του FIR Αθηνών προκάλεσε η τεχνική βλάβη που σημειώθηκε από το πρωί, οδηγώντας σε καθυστερήσεις πτήσεων και εκτεταμένη ταλαιπωρία επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια. Για το περιστατικό μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα αίτια, ενώ δεν προκύπτει καμία ένδειξη δολιοφθοράς.

Όπως εξήγησε, από τις 9 το πρωί χάθηκαν αιφνίδια όλες οι ραδιοσυχνότητες του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών–Μακεδονίας, της μεγαλύτερης μονάδας ελέγχου της χώρας, η οποία εδρεύει στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και έχει την ευθύνη για ολόκληρο το FIR Αθηνών. Παρότι τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν άμεσα, οι ελεγκτές δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά εναλλακτικές λύσεις, με αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων συχνοτήτων, ακόμη και συχνοτήτων αεροδρομίων ή τομέων που είχαν διαφορετικό σκοπό, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια αναδρομολόγησης πτήσεων μέσω άλλων FIR. Σύμφωνα με τον κ. Ψαρρό, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί μερικώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης σε τμήμα του FIR.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παλαιότητα της τεχνικής υποδομής, τονίζοντας ότι «ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος» και υπενθυμίζοντας ότι και πέρυσι είχε σημειωθεί αντίστοιχο πρόβλημα, το οποίο επηρέασε το αεροδρόμιο της Αθήνας λόγω απώλειας επικοινωνίας με τον λόφο Μερέντα, όπου λειτουργούν ραντάρ και κρίσιμες συχνότητες. Τότε, όπως αποκάλυψε, η αιτία ήταν η έλλειψη ανταλλακτικού που η ΥΠΑ δεν είχε προμηθευτεί εγκαίρως.

Ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας χαρακτήρισε τη σημερινή βλάβη «πολύ μεγάλης κλίμακας» και «απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Παράλληλα επανέλαβε ότι, ανεξάρτητα από την τελική αιτία, τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας της χώρας είναι παρωχημένα και δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Έχουμε ήδη οδηγηθεί δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τη μία καταδικαστήκαμε, τώρα ξεκινά η δεύτερη υπόθεση και αναμένονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα μετά το άλλο και κανένας δεν αναλαμβάνει ευθύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αναμένεται ακόμη η επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της σημερινής βλάβης.

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