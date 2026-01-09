ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απεβίωσε το μέλος ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Robert Goebbels
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:31 - 09 Ιαν 2026

Απεβίωσε το μέλος ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Robert Goebbels

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουν την ξαφνική απώλεια του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, Robert Goebbels.

O Robert Goebbels, δημοσιογράφος και πολιτικός, εξελέγη πέντε φορές στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και τρείς φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 1984 έως το 1999 διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, αρχικά ως Υπουργός Εξωτερικών, Εμπορίου και Ανάπτυξης. Εκ μέρους του Λουξεμβούργου και υπό την ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης της χώρας, υπέγραψε τη συνθήκη Σένγκεν το 1985. Για 10 χρόνια διετέλεσε Υπουργός Οικονομίας, υπεύθυνος επίσης για την Ενέργεια και τις Μεταφορές της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου. Τον Ιούνιο του 2018 ο κ. Goebbels ορίστηκε ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ προτεινόμενο από κοινού από το Ελληνικό Δημόσιο και την AviAlliance GmbH. Μετά την εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξελέγη ως Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ενώ παράλληλα διετέλεσε ως Προέδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Προσωπικού της Εταιρείας.

Η συμβολή του στο έργο του ΔΑΑ υπήρξε ουσιαστική και πολύτιμη, με συνέπεια, ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

Επιπρόσθετα, το ΔΣ της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια
Ειδήσεις

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Ειδήσεις

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:25

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:18

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 10:10

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Magazino
22/07/2026 - 10:05

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Υγεία
22/07/2026 - 09:59

3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:57

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 09:44

ΧΑ: Το τραπεζικό ράλι υπερισχύει των γεωπολιτικών ανησυχιών – Ζητούμενο η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Οικονομία
22/07/2026 - 09:43

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει Δ.Ε.Θ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:29

Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:24

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:10

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:01

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 08:47

Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε ομηρία της παγκόσμιας ενέργειας» – Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 08:40

Ιδιωτικό χρέος: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις – Στις 26 Ιουλίου ανοίγει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

Ειδήσεις
22/07/2026 - 08:28

Καύσωνας σε εξέλιξη: Ακραίες θερμοκρασίες και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 08:15

Σε τροχιά νέου ρεκόρ η φετινή τουριστική σεζόν – Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΕΤΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 08:06

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Magazino
22/07/2026 - 08:05

BBC: Το νέο σχέδιο της FIFA για Μουντιάλ 64 ομάδων – Γιατί διχάζει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 08:00

«Πράσινη» βιομηχανική πολιτική: Ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 07:45

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:45

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ