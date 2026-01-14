Δήμας σε Κωνσταντοπούλου για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Δεν τέθηκε θέμα ασφάλειας πτήσεων

Ως περιστατικό «χαμηλής διακινδύνευσης» χαρακτήρισε το πρόσφατο μπλακάουτ στο FIR Αθηνών ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και υποστηρίζοντας από το βήμα της Βουλής ότι δεν υπήρξε καμία απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων.

Όπως ανέφερε, ο κ. Δήμας το πρόβλημα εντοπίστηκε στη «χωρητικότητα» των συστημάτων και όχι στη λειτουργικότητά τους, ενώ τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι παλαιά, παραμένουν λειτουργικά. «Όλοι συμφωνούν ότι τα συστήματα λειτουργούν και ότι δεν κινδύνευσε καμία από τις πτήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις τόσο του διοικητή κυβερνοασφάλειας όσο και του προέδρου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι, όπως είπε, επιβεβαίωσαν ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Eurocontrol, στο πλαίσιο ενός «ολιστικού σχεδίου δράσης» για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στελεχώνεται διαρκώς, ενώ πρόσφατα συμφωνήθηκε να αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου ο Eurocontrol, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των υποδομών.

Κωνσταντοπούλου: Φόβοι για Τέμπη στον αέρα

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε δριμεία κριτική, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 ο πρόεδρος της ΥΠΑ είχε προειδοποιήσει στη Βουλή για τον κίνδυνο να υπάρξουν «Τέμπη του αέρα». Όπως υποστήριξε, το περιστατικό συνιστά «κατάρρευση της κυριαρχίας και των δικλείδων ασφαλείας» για πολίτες, ταξιδιώτες και εργαζόμενους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σοβαρότητά του με τη στάση «ούτε γάτα ούτε ζημιά».